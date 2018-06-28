|
В Узденском районе горел телятник: спасатели эвакуировали 130 голов крупного рогатого скота
Новости Беларуси. В Узденском районе горел телятник. Происшествие случилось в деревне Глинки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Спасатели вместе с работниками хозяйства эвакуировали 130 голов крупного рогатого скота. Никто не пострадал. Огонь повредил кровлю телятника. Причина возгорания устанавливается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Узденском районе горел телятник. Происшествие случилось в деревне Глинки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Спасатели вместе с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)