Штайнмайер надеется, что Россия и Украина будут продолжать придерживаться минских договоренностей

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер надеется, что и Россия, и Украина будут продолжать придерживаться минских договоренностей.

Об этом он заявил во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске в пятницу, передает госагентство БелТА .

"После долгих переговоров был разработан документ, который неразрывно связан с Минском. Я очень надеюсь, что не только название этого документа будет продолжать действовать, но и, конечно, то, что и Россия, и Украина будут продолжать придерживаться содержанию этих договоренностей, этого документа", - сказал Ф-В.Штайнмайер.

"Чтобы, конечно, медленно, но все-таки шли, шаг за шагом, и смогли продвинуться вперед", - добавил он.