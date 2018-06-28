Лукашенко благодарен Германии за ее вклад в нормализацию отношений Беларуси и ЕС

Президент Беларуси Александр Лукашенко благодарен Германии за огромный вклад в нормализацию отношений Беларуси и Евросоюза.

"Было бы неправильным, если бы я не поблагодарил за тот огромный вклад, который вы внесли в нормализацию отношений между Евросоюзом и Беларусью", - сказал А.Лукашенко на встрече с федеральным Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в пятницу в Минске.

Его слова приводит пресс-служба главы государства.

"Мы вам за это очень благодарны. Мы это помним, тем более что все, о чем мы говорили тогда с Ангелой Меркель (канцлер Германии - ИФ), то, о чем она мне говорила, мы со своей стороны все реализовали", - добавил А.Лукашенко.

Как проинформировали в пресс-службе, глава государства "передал А.Меркель самые лучшие пожелания от белорусского народа".

Президент также отметил, что Ф-В.Штайнмайера хорошо знают в Беларуси, и его сегодняшний приезд в Минск будет иметь очень серьезный, положительный резонанс в белорусском обществе. "И дело не столько в политическом, сколько в моральном, этическом аспекте", - полагает А.Лукашенко.

Как сообщалось, Ф-В.Штайнмайер прибыл в Беларусь для участия в митинге-реквиеме, посвященном памяти жертв нацизма, на территории бывшего лагеря смерти "Тростенец".