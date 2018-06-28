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Перу гарантировало проведение ралли-рейда "Дакар-2019"

29.06.2018 18:28 — Разное | Интерфакс  
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Маршрут ралли-рейда "Дакар" в 2019 году пройдет по территории Перу, сообщает пресс-служба соревнования.

В мае было объявлено о том, что в 41-й раз главный ралли-рейд планеты пройдет только в Перу после того, как Боливия и Чили отказались от проведения марафона из-за экономических проблем. Но буквально через несколько недель появились сообщения о том, что и Перу может оказаться не готово к организации соревнования по финансовым причинам.

В течение десяти последних дней правительство страны внимательно занималось изучением экономической составляющей и теперь подтвердило, что в состоянии гарантировать проведение "Дакара" на самом высоком уровне и обеспечить все необходимые условия для участников и организаторов. Также власти заявили, что организация ралли-рейда соответствует национальным интересам.

"Дакар-2019" пройдет с 6 по 17 января.

 
 
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Маршрут ралли-рейда "Дакар" в 2019 году пройдет по территории Перу, сообщает пресс-служба соревнования.
 
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