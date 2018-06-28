«На вкус как винегрет с водкой» - гомельское вино на дегустации в Киеве

Что не так с местным алкоголем?





«Сильных новостей» решила провести эксперимент — взять гомельское виноградное вино и отвезти киевскому сомелье на дегустацию, чтобы узнать мнение профессионалов о качестве нашей продукции. Редакциярешила провести эксперимент — взять гомельское виноградное вино и отвезти киевскому сомелье на дегустацию, чтобы узнать мнение профессионалов о качестве нашей продукции.





Почему именно вино? Ну, во-первых, это один из самых популярных напитков в мире. Во-вторых, как вы представляете себе дегустацию водки?





Для начала у нас стоит задача найти то самое вино, которое «поедет» на дегустацию. У нас в городе есть винодельческий завод, который даже не банкрот нам на радость. На сайте указано, что завод производит виноградные вина. Остается их найти. Но на деле оказывается, что их уже год как не разливают. Весь упор делают на плодово-ягодное. Наверное, администрация завода окончательно разочаровалась в своих клиентах и решила, что лучше брать количеством, а не качеством алкоголя.





Остается завод виноградных вин «Юбилейный» от «Белвингрупп». Он поставляет в наши розничные сети достаточное количество разнообразного виноградного вина собственного производства. Выбор останавливается на Новобелицкой сети «Алеся» и магазине «Хрустальный», который как раз по пути к границе.





Спрашиваем самое ходовое вино. Выбираем «на глаз» 4 бутылки по 0,7 литра стоимостью около 5 рублей каждая, разлитое в марте 2018 года: полусладкое белое вино «Мускат», полусладкое красное вино «Кадарка», красное сухое «Мерло», красное сухое «Каберне-Совиньон».













В нашем эксперименте нам помогает Юрий Клаунинг, сомелье ресторана «Вилла Ривьера», входящего в топ-10 лучших ресторанов Киева, член ассоциации сомелье Украины. Задача для сомелье — не просто выжить после дегустации гомельского вина, но и рассказать нам соответствие названия, вкуса и качества самого алкоголя.









Материал не является рекламным. Авторы не преследуют целью привить положительное или отрицательное отношение к употреблению алкоголя. Помните, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью

Материал не является рекламным. Авторы не преследуют целью привить положительное или отрицательное отношение к употреблению алкоголя. Помните, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью









Красное сухое вино «Каберне-Совиньон» из коллекции «Вин Молдовы»

Вино, сделанное из популярного сорта винограда «Каберне-Совиньон», культивируется в Бордо, Франция. Получается путем скрещивания двух сортов винограда «Каберне Фран» и «Совиньон Блан». Эти сорта винограда максимально неприхотливые, их легко выращивать. Это «понятное» вино с максимально ясным вкусом, которое продается в сегменте от 5 до 5000 долларов.





Что же касается вина гомельского разлива, то уже с первых секунд дегустации, отношение сомелье к нему неоднозначное:





«Очень слащавое на запах. Такое ощущение, что туда добавляли сахар. Вообще в оригинале виноград должен хорошо вызревать, чтобы сахар превращался в спирт. Скорее всего здесь была шаптализация ( от ред. — способ улучшать вино, полученное из неспелого винограда посредством подсахаривания виноградного сусла). Это своего рода читинг в виноделии, чтобы улучшить вкус некачественного вина.









Это вино совсем не похоже на то, каким должен быть настоящий «Каберне-Совиньон». Первое впечатление об аромате — большая спиртозность. Кроме этого, других ароматов практически не чувствуется. На бутылке почему-то указано от 9% до 13,5% спиртов. Мне кажется, производители указывают такую разбежку именно из-за сахара, который может дальше бродить в бутылке. Они сами могут не знать, какой в итоге у них получится виноматериал из-за искусственного обогащения сахаром.





Вино из «Каберне-Совиньон» должно быть очень насыщенным, джемовым, там должна ярко чувствоваться черная смородина. Это его самая большая характеристика. Здесь же высокая кислотность. И она настолько сильно «вылазит», что очень тяжело почувствовать какие-то другие характеристики.





Очень чувствуется овощная нота. Такое бывает в основном в винах с большой урожайностью, и которые поливают. В качественных винах урезают урожайность, в ручную срезают зелень и их не поливают. Лоза должна «мучиться» и идти вниз.





Из трех показателей в вине, таких как танинность, кислотность и алкогольность, здесь максимально чувствуется только кислотность. Для этого вина свойственна большая танинность, но здесь этого совсем нет. Я максимально долго пытался держать его во рту, но ничего не почувствовал никакой сухости.





Вино из этой бутылки на 99% сделано не из «Каберне-Совиньон». Не покидает мысль, что производители просто взяли популярное и всем знакомое название и дали его вину. Ждать выдержки этого вина нет смысла. Вино будет достаточно быстро окисляться и через какое-то время оно просто превратиться в уксус.





Это вино подходит для мариновки мясо, не более. Максимальная цена этому вину 1 доллар, и тот нужно отдать тем работникам, которые чувствовали запах этого вина, когда его разливали».









Красное сухое вино «Мерло» из коллекции «Вин Молдовы»

Принимаемся дегустировать вторую бутылку. По словам Юрия, в нормальном вине, сделанном из сорта винограда «Мерло», должна чувствоваться слива, вишня, фиалка, также это достаточно кислотное вино.





«А здесь запах уже интересней. Или может я уже пьяный? Это вино гораздо лучше предыдущего. Оно алкогольнее, здесь явно тот самый предел, указанный на этикетке. Скажем так, это вино больше похоже на «Мерло», чем предыдущее на «Каберне-Совиньон».





Опять же, здесь есть овощная нота, пахнет немного соленьем. Кислотность здесь невероятная. Не знаю, где выращивают виноград для этого виноматериала, но о качестве там никто не беспокоился.





В этом вине нет никакой танинности, которая должно быть в этих сортах красного вина. Это может быть из-за того, что сам виноград не дозрел и была большая урожайность. Кроме овощной ноты, появляется немного вишни, сливы, голубики.





Уже радует, что это точно два разных сорта вина. Это вино не тельное, да и аромат, скажем так, не самый приятный. Есть отдаленные типичные для «Мерло» ноты.





Странно, что производитель не сделал свои вина «Каберне-Совиньон» и «Мерло» хотя бы более сахаристыми. Сахар бы сгладил недостатки, вкус не был бы такой неприятный».





Полусладкое белое вино «Мускат»

Один из самых древних сортов винограда. Вино должно быть ароматное, с невысокой кислотностью, полусладкое. Но это точно не касается вина, разлитого на заводе «Юбилейное».





«Первая характеристика для этого вина — пахнет резиной. Я чувствую запах линолеума и чайной розы. Вино совсем не насыщенного цвета. У настоящего «Муската» лимонный цвет, а тут скорее бежевый.





Сумасшедшая кислотность, которая перебивает все остальные качества вина. Но его приятнее пить за счет сахара. На этикетке написано 50 грамм сахара на литр, но по ощущению здесь его меньше.









По запаху отдаленно напоминает «Мускат», а соответствие оригиналу крайне отдаленное. Можно, конечно, предположить, что виноград или готовый виноматериал портился, пока его везли в Гомель . Да и ценовой диапазон этого вина в 2,5 доллара говорит о многом. Скорей всего это вино не добродило. Туда добавили серный ангидрит и получилось такое некачественное вино.





Как итог — это вино приятней предыдущих, но это, вероятно, только из-за сахара».





Полусладкое красное вино «Кадарка»

«А можно я не буду его пить?» — сразу же заявляет наш сомелье. Но как можно не попробовать одно из самых популярных вин местных тунеядцев?





«Цвет мне уже не нравится. «Кадарка» — это черный сорт винограда. Вино должно быть очень насыщенного цвета, а это вино прозрачное.





Аромат — будто понюхал винегрет, в который случайно разлили водку. Пахнет свеклой и квашеной капустой. Это самое ужасное вино из четырех. Это будто вино-брат «Каберне». Но это даже хуже. Запах свеклы — это овощная нота, присуща некачественному вину. Алкогольности в этом вино не очень много.





«Я не знаю какой „винный“ ГОСТ в Беларуси, но на этикетках этого вина очень много неточностей. Такое чувство, что этикетки производитель клеил наобум. Здесь не указан сорт винограда, нет конкретики в количестве спирта. Как мне кажется, количество сахара также не соответствует действительности. Стилистика вина здесь нарушена, вино не соответствует своему названию. Состав также написан очень хитро, не придраться».





По результатам дегустации наш сомелье составил топ-лист привезённого вина. Первое место заняло «Мерло», которое отдаленно напоминает оригинальное вино. На втором месте — «Мускат», который приятней пить из-за добавленного сахара.









Третье и четвертое место занимают «Каберне-Совиньон» и «Кадарка» — в них ни запаха, ни вкуса от нормального вина. Сложно предположить кому «подойдет» это вино. В одинаковом ценовом сегменте предпочтительнее эти вина оставить без внимания. Но, если вам нравится в свободное от важных дел время запивать винегрет водкой, мы настойчиво рекомендуем присмотреться повнимательнее к полкам районным магазинов.











