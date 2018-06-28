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Сборную Беларуси должен возглавить отечественный специалист

29.06.2018 19:30 — Разное | Партизан  
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Хоккейный судья высшей национальной категории Павел Башмаков объяснил, почему считает, что сборную Беларуси должен возглавить отечественный специалист.

Итак, кто должен быть главным тренером сборной и кто — может?
Белорус. Сейчас никакой североамериканский вектор ничего не даст. Здесь важна одна очень сильная вещь: у нас совершенно разные менталитеты. Приходящий сюда североамериканец хочешь — не хочешь будет гнуть свою линию. Сейчас абсолютное большинство наших хоккеистов под это не подойдет. Система, которую может дать человек из Северной Америки, не для них.

В том числе потому, что у нас в НХЛ никого?
Да. Им не с кого брать пример, не с кем общаться, что страшно. Но нет и белорусов, которые готовы возглавить сборную. И это еще страшнее.

Называется фамилия Пушкова. Не местный, но русскоязычный.
Думаю, что Михалыч откажется. Не верю. Сейчас он побывал и.о. главного на чемпионате мира в Дании. Посмотрел, увидел. Неспроста его не было в начале июня на совещании в Минспорта по вопросам развития хоккея. Он далеко не дурной мужик.

Человек мог быть в отпуске.
Семен Борисович Шапиро тоже был в отпуске, но на совещание приехал, — сказал Башмаков в интервью naviny.by.


 
 
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Хоккейный судья высшей национальной категории Павел Башмаков объяснил, почему считает, что сборную Беларуси должен возглавить отечественный специалист.
 
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