Сборную Беларуси должен возглавить отечественный специалист

Итак, кто должен быть главным тренером сборной и кто — может?

Белорус. Сейчас никакой североамериканский вектор ничего не даст. Здесь важна одна очень сильная вещь: у нас совершенно разные менталитеты. Приходящий сюда североамериканец хочешь — не хочешь будет гнуть свою линию. Сейчас абсолютное большинство наших хоккеистов под это не подойдет. Система, которую может дать человек из Северной Америки, не для них.





В том числе потому, что у нас в НХЛ никого?

Да. Им не с кого брать пример, не с кем общаться, что страшно. Но нет и белорусов, которые готовы возглавить сборную. И это еще страшнее.





Называется фамилия Пушкова. Не местный, но русскоязычный.

Думаю, что Михалыч откажется. Не верю. Сейчас он побывал и.о. главного на чемпионате мира в Дании. Посмотрел, увидел. Неспроста его не было в начале июня на совещании в Минспорта по вопросам развития хоккея. Он далеко не дурной мужик.





Человек мог быть в отпуске.

интервью naviny.by. Семен Борисович Шапиро тоже был в отпуске, но на совещание приехал, — сказал Башмаков вnaviny.by.



