|
30-летний специалист будет новым главным тренером брестского "Динамо"
Брестское «Динамо» определилось с кандидатом на пост главного тренера команды.
Как сообщает
Сергей Ковальчук формально остается в должности главного тренера, но руководить командой в тренировочном процессе и во время матчей будет именно Шпилевский.
Первую игру под руководством нового тренера «Динамо-Брест» проведет 29 июня в Гомеле.
В декабре 2018 года Алексей Шпилевский пройдет обучение на тренерскую категорию PRO, после чего официально возглавит «Динамо-Брест».
Алексей Шпилевский родился 17 февраля 1988 года. Играл на позиции опорного полузащитника, выступал в составе молодежной команды немецкого «Штутгарта». Вызывался в сборные Беларуси различных возрастов, принял участие в юношеском чемпионате Европы 2005 года. Однако из-за серьезной травмы спины карьеру футболиста пришлось закончить. В 2011 году в немецком Кельне получил тренерскую лицензию категории «А» и стал самым молодым в Германии ее обладателем. Тренерскую карьеру начал в академии «Штутгарта».
С 2013 по 2018 годы работал тренером академии «РБ Лейпциг».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестское "Динамо" определилось с кандидатом на пост главного тренера команды.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)