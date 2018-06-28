Брестское «Динамо» определилось с кандидатом на пост главного тренера команды.



Алексей Шпилевский. Фото: dynamo-brest.by

Как сообщает пресс-служба брестчан главным тренером станет 30-летний Алексей Шпилевский. Его контракт рассчитан до 2020 года.

Сергей Ковальчук формально остается в должности главного тренера, но руководить командой в тренировочном процессе и во время матчей будет именно Шпилевский.

Первую игру под руководством нового тренера «Динамо-Брест» проведет 29 июня в Гомеле.

В декабре 2018 года Алексей Шпилевский пройдет обучение на тренерскую категорию PRO, после чего официально возглавит «Динамо-Брест».

Алексей Шпилевский родился 17 февраля 1988 года. Играл на позиции опорного полузащитника, выступал в составе молодежной команды немецкого «Штутгарта». Вызывался в сборные Беларуси различных возрастов, принял участие в юношеском чемпионате Европы 2005 года. Однако из-за серьезной травмы спины карьеру футболиста пришлось закончить. В 2011 году в немецком Кельне получил тренерскую лицензию категории «А» и стал самым молодым в Германии ее обладателем. Тренерскую карьеру начал в академии «Штутгарта».

С 2013 по 2018 годы работал тренером академии «РБ Лейпциг».