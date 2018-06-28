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Президент Германии удовлетворен открытостью отношений с Беларусью

29.06.2018 19:56 — Разное | Интерфакс  
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Беларусь и Германия достигли открытости в своих отношениях.

“Открытость (в отношениях с Беларусью - ИФ) – это то, что мы два, три, пять и более лет назад не могли представить, что это будет реально. Я очень рад этому (налаживанию открытого диалога -иф”, сказал Ф.В.Штайнмайер на международной конференции в Минске в пятницу.

По словам президента Германии, эта тема была затронута во время его переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко. “Я только что разговаривал с президентом – господин Лукашенко был готов подумать о том, как нам использовать этот событие (открытие мемориала в Тростенце - ИФ), чтобы сформировать общая культура памяти (о Второй мировой войне - ИФ)”, - отметил он.

“Могу с уверенностью сказать, что стабильность и мир на этом континенте будут в долгосрочной перспективе только тогда, когда у нас будет мужество вместе открыто оценить прошлое. Точно так же, как нам нужно мужество, чтобы вместе смотреть в будущее”, - подытожил президент Германии.

Как сообщалось, Ф-В.Штайнмайер прибыл в Беларусь для участия в митинге-реквиеме, посвященном памяти жертв нацизма, на территории бывшего лагеря смерти "Тростенец".

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Беларусь и Германия достигли открытости в своих отношениях. “Открытость (в отношениях с Беларусью - ИФ) –...
 
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