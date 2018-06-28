У поклонников творчества Виктора Цоя и группы "Кино" появилась невероятная возможность услышать любимую музыку в совершенно иной интерпретации. Лучшие и всем знакомые хиты прозвучат в симфонической обработке. Солистом выступит неизменный гитарист "КИНО" Юрий Каспарян.



Беспрецедентный замысел, который не имеет аналогов на отечественной сцене и так тепло принимается публикой, был создан Игорем Вдовиным и показывает, как можно воплотить в реальность крылатую фразу "Цой жив!". Благодаря такому формату удалось создать не просто иллюзию, а зримую, ощутимую и прекрасную реальность. С момента премьеры в 2010 году выступления проекта "Симфоническое КИНО" получили признание во многих уголках России и странах СНГ. Успех проекта подтвердил, что Виктор Цой по-прежнему живет в сердцах тысяч людей, а симфоническое звучание делает этот красивый концерт универсальным для понимания слушателей любого ранга и любого музыкального предпочтения.



Настоящим подарком для поклонников стало участие в проекте Юрия Каспаряна. Неповторимый, узнаваемый с первой ноты риф его гитары как будто переносит нас в то время и заставляет еще глубже чувствовать и понимать песни группы "Кино". Отполированные мелодические линии, трепетное выстраивание композиции, принципиальное сохранение акцентов именно там, где их оставил Виктор Цой, а также объемный и обволакивающий звук - все это "Симфоническое КИНО".



"Симфоническое КИНО" - это оригинальное творение, полностью вдохновленное поэтической и композиторской гениальностью Виктора Цоя. Это нечто большее, чем просто красивые мелодии. Это чарующее зрелище, от которого бегут мурашки по телу и которое никак нельзя пропустить!

Концерт пройдёт в сопровождении Президентского оркестра Беларуси.



27 октября, 19:00

Дворец Республики (Большой зал)

"Симфоническое КИНО"

Музыка - Виктор Цой.

Гитара - Юрий Каспарян.

Дирижёр - Антон Шабуров.

Автор оркестровки - Игорь Вдовин.

Видео-арт - Александр Цой.

Дополнительная информация по телефону: (017) 2299218, касса (017) 2299039.

Цены билетов: от 30 до 110 руб.

Билеты в кассах Дворца Республики, у распространителей и на сайтах: www.ticketpro.by , www.kvitki.by , www.bycard.by .