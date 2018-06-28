У поклонников творчества Виктора Цоя и группы "Кино" появилась невероятная возможность услышать любимую музыку в совершенно иной интерпретации. Лучшие и всем знакомые хиты прозвучат в симфонической обработке. Солистом выступит неизменный гитарист "КИНО" Юрий Каспарян.
Беспрецедентный замысел, который не имеет аналогов на отечественной сцене и так тепло принимается публикой, был создан Игорем Вдовиным и показывает, как можно воплотить в реальность крылатую фразу "Цой жив!". Благодаря такому формату удалось создать не просто иллюзию, а зримую, ощутимую и прекрасную реальность. С момента премьеры в 2010 году выступления проекта "Симфоническое КИНО" получили признание во многих уголках России и странах СНГ. Успех проекта подтвердил, что Виктор Цой по-прежнему живет в сердцах тысяч людей, а симфоническое звучание делает этот красивый концерт универсальным для понимания слушателей любого ранга и любого музыкального предпочтения.
Настоящим подарком для поклонников стало участие в проекте Юрия Каспаряна. Неповторимый, узнаваемый с первой ноты риф его гитары как будто переносит нас в то время и заставляет еще глубже чувствовать и понимать песни группы "Кино". Отполированные мелодические линии, трепетное выстраивание композиции, принципиальное сохранение акцентов именно там, где их оставил Виктор Цой, а также объемный и обволакивающий звук - все это "Симфоническое КИНО".
"Симфоническое КИНО" - это оригинальное творение, полностью вдохновленное поэтической и композиторской гениальностью Виктора Цоя. Это нечто большее, чем просто красивые мелодии. Это чарующее зрелище, от которого бегут мурашки по телу и которое никак нельзя пропустить!
Концерт пройдёт в сопровождении Президентского оркестра Беларуси.
27 октября, 19:00
Дворец Республики (Большой зал)
"Симфоническое КИНО"
Музыка - Виктор Цой.
Гитара - Юрий Каспарян.
Дирижёр - Антон Шабуров.
Автор оркестровки - Игорь Вдовин.
Видео-арт - Александр Цой.
Дополнительная информация по телефону: (017) 2299218, касса (017) 2299039.