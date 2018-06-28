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Отпраздновать Купалье можно 1 июля в Суле
«Парк-музей интерактивной истории Сула» 1 июля приглашает всех любителей активного отдыха, культуры и истории родной земли на фестиваль для всей семьи «КУПАЛЛЕ Ў СУЛЕ».
Пройдя через купальский портал, гости праздника попадут в загадочный мир преданий и легенд.
Купальские традиции - очищение огнем и водой, игры и танцы, испытания силы и ловкости - доступны всем и подойдут и детям, и взрослым. Каждый получит шанс найти свою «папараць-кветку» - кусочек солнца, сошедший на землю.
Для самых маленьких участников на празднике будут созданы все необходимые условия для прекрасного отдыха:
Активные малыши набегаются вдоволь, а более усидчивых увлечет процесс создания поделок из природных материалов.
Взрослых также ожидают купальские испытания, игры и хороводы. Какое же Купалье без гадания, приворотных зелий и оберегов? Любителей танцев порадуют мастер-классы по средневековым и народным танцам.
Всех желающих ждут мастер-классы по традиционным ремеслам и плетению купальских венков. Разумеется, с последующим запусканием их по реке Сула.
Гостей праздника ждут театрализованные и танцевально-обрядовые программы, купальские игры и музыкальные сюрпризы от коллективов «Гостинец», «Арацея» и «Варгин». А на десерт - купальский драйв от великолепной Irdorath!
Ну и конечно, обязательными атрибутами вечера будут купальские костры и игры с огнем. Апогеем праздника станет разжигание праздничного костра и прыжки через огонь.
Организаторы предоставляют возможность комфортного размещения на 2 дня в гостиницах парка-истории.
Стоимость билетов:
взрослый - 10 рублей, школьники - 5 рублей, дошкольники - бесплатно.
Адрес: Минская обл., Литвенский с/с, д. Сула 14, 222664.
Время проведения: с 13:00 до 22:30, 1 июля.
Информацию о фестивале можно узнать по телефонам:
+375-(29)-613-77-01;
+375-(33)-615-77-01.
Предварительная запись на трансфер обязательна. Запись на трансфер по тел.:
+375-(29)-596-92-10;
+375-(44)-474-49-44.
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«Парк-музей интерактивной истории Сула» 1 июля приглашает всех любителей активного отдыха, культуры и истории родной земли на фестиваль для всей семьи «КУПАЛЛЕ Ў...
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