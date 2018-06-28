Отпраздновать Купалье можно 1 июля в Суле

«Парк-музей интерактивной истории Сула» 1 июля приглашает всех любителей активного отдыха, культуры и истории родной земли на фестиваль для всей семьи «КУПАЛЛЕ Ў СУЛЕ».



«КУПАЛЛЕ Ў СУЛЕ» - это семейный праздник в «Парке-музее интерактивной истории Сула», где каждый участник сможет найти себе занятие по душе и погрузиться в атмосферу исторического славянского праздника. Вас ждут традиционные игры, состязания и забавы, где каждый сможет померяться силой и ловкостью; разнообразные анимационные точки, знакомящие с разными сторонами самого веселого летнего праздника; вкуснейшие блюда белорусской и литвинской кухни. Завершит фестиваль яркая концертная программа.

Пройдя через купальский портал, гости праздника попадут в загадочный мир преданий и легенд.

Купальские традиции - очищение огнем и водой, игры и танцы, испытания силы и ловкости - доступны всем и подойдут и детям, и взрослым. Каждый получит шанс найти свою «папараць-кветку» - кусочек солнца, сошедший на землю.

Для самых маленьких участников на празднике будут созданы все необходимые условия для прекрасного отдыха:

подвижные игры;

знакомство с музыкальными инструментами разных стран и народов;

купальские хороводы для детей;

«крапивное очищение»;

встреча с персонажами белорусской мифологии;

hand-made зона и многое другое.

Активные малыши набегаются вдоволь, а более усидчивых увлечет процесс создания поделок из природных материалов.

Взрослых также ожидают купальские испытания, игры и хороводы. Какое же Купалье без гадания, приворотных зелий и оберегов? Любителей танцев порадуют мастер-классы по средневековым и народным танцам.

Всех желающих ждут мастер-классы по традиционным ремеслам и плетению купальских венков. Разумеется, с последующим запусканием их по реке Сула.

Гостей праздника ждут театрализованные и танцевально-обрядовые программы, купальские игры и музыкальные сюрпризы от коллективов «Гостинец», «Арацея» и «Варгин». А на десерт - купальский драйв от великолепной Irdorath!

Ну и конечно, обязательными атрибутами вечера будут купальские костры и игры с огнем. Апогеем праздника станет разжигание праздничного костра и прыжки через огонь.

Организаторы предоставляют возможность комфортного размещения на 2 дня в гостиницах парка-истории.

Стоимость билетов:

взрослый - 10 рублей, школьники - 5 рублей, дошкольники - бесплатно.

Адрес: Минская обл., Литвенский с/с, д. Сула 14, 222664.

Время проведения: с 13:00 до 22:30, 1 июля.

Информацию о фестивале можно узнать по телефонам:

‎+375-(29)-613-77-01;

‎+375-(33)-615-77-01.

Предварительная запись на трансфер обязательна. Запись на трансфер по тел.:

‎+375-(29)-596-92-10;

‎+375-(44)-474-49-44.