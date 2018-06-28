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Президент Молдовы считает Назарбаева одним из самых опытных руководителей на мировой арене

29.06.2018 19:15 — Разное | Интерфакс  
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Президент Молдовы Игорь Додон высоко оценивает лидерские качества главы Казахстана Нурсултана Назарбаева.

"Я думаю, что господин Назарбаев - один из самых опытных руководителей не только на постсоветском пространстве, но в целом даже на мировом пространстве", - сказал И.Додон в интервью главе телерадиокомплекса президента Казахстана Ерлану Бекхожину.

Отрывок из интервью размещен в пятницу в Facebook.

По словам И.Додона, президент Казахстана - это руководитель, "который прошел разные этапы, который лично знает все детали государственного управления не только на уровне первых лиц, но и ниже".

"И когда у нас была первая встреча (на саммите ЕАЭС в Бишкеке - ИФ-К), я сразу заметил, что все, абсолютно все президенты относятся (к Н.Назарбаеву - ИФ-К) с уважением, как к старейшему, как к мудрецу, который лучше понимает некоторые тонкости, и советуются", - отметил президент Молдавии.

"Это заметно. Как "красная нить" проходит на всех заседаниях", - добавил он.

 
 
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Президент Молдовы Игорь Додон высоко оценивает лидерские качества главы Казахстана Нурсултана Назарбаева. "Я думаю, что господин Назарбаев - один из самых опытных...
 
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