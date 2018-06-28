Ростехнадзор продлил эксплуатацию энергоблока N1 Кольской АЭС до 2033г

Ростехнадзор продлил срок эксплуатации энергоблока N1 Кольской АЭС (КАЭС, Мурманская область) на 15 лет, до 2033 года, сообщила пресс-служба станции в пятницу.

Энергоблок был запущен 29 июня 1973 года. Таким образом, общий срок его эксплуатации составит 60 лет.

Ранее директор КАЭС Василий Омельчук анонсировал также продление сроков эксплуатации энергоблока N2, запущенного в 1974 году, до 2034 года.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки N3 и N4, нагрузка составляет 930 МВт. Энергоблоки КАЭС N1 и N2 выведены в планово-предупредительные ремонты с 17 апреля и 12 мая текущего года соответственно.

Кольская АЭС - филиал АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена в 200 км к югу от Мурманска, на берегу озера Имандра. АЭС является крупнейшим энергетическим предприятием на Кольском полуострове, поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии, вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реакторами типа ВВЭР мощностью 440 МВт каждый.