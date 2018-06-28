Счастье в каждой ноте: певица Ёлка выступит в Минске с большой концертной программой

Она раскрыла секрет популярности уже давно: каждая её песня становится 100% хитом, количество просмотров клипов на YouTube перешагнуло планку в 150 миллионов, а живые выступления проходят при полных аншлагах и отличаются мощной энергетикой и особенной атмосферой. Популярная исполнительница - российская певица Ёлка выступит в Минске с большой концертной программой в столичном Prime Hall.



Свои концерты Ёлка называет «квартирниками»: здесь всегда душевно и по-домашнему тепло и уютно. Со сцены артистка делится самым сокровенным со зрителями: рассказывает истории из жизни, иронизирует над собой и исполняет любимые поклонниками песни. Концертное выступление певицы - это полноценное погружение в мелодику и смысл композиций, а также знакомство с внутренним миром Ёлки. Искренность и сердечность артистки на концертах - это впечатляющее исключение в мире шоу-бизнеса.



- В какой-то момент у меня случилось чёткое понимание того, с каким ощущением должен уходить зритель с моего концерта. И это не камень на душе. О камнях позаботится жизнь, подкинет нам неприятных приключений. А я хочу, чтобы в диалоге со мной зритель получал немного надежды. И чтобы на эти два часа он отключался от всего груза, которым сопровождается наша жизнь, - комментирует Ёлка.

Всю карьеру Ёлки можно разделить на два периода: «до» и «постпровансковский». В 2011 году вышла песня «Прованс», которую по праву считают началом нового этапа в творчестве певицы. Примечательно то, что 4 месяца эту композицию не хотели брать в эфир радиостанции, а сама Ёлка признаётся, что первоначально не хотела записывать песню. «Прованс» был назван лучшим хитом первой половины 2011 года: трек прочно закрепился на вершинах хит-парадов, а видео на YouTube стало одним из самых просматриваемых русскоязычных клипов. Журнал «Time Out» внес песню в список «100 песен, изменивших нашу жизнь», а журнал «Афиша» включил композицию в список самых ярких и запомнившихся российских поп-хитов за последние 20 лет.

На протяжении карьеры Ёлку неоднократно признавали самой ротируемой певицей СНГ. «На большом воздушном шаре», «Около тебя», «Грею счастье», «Навсегда», «Мир открывается», «Впусти музыку» занимали высшие точки во всех хит-парадах СНГ. В копилке Ёлки семь статуэток премии «Золотой граммофон», премии телеканала «RU-TV» и «Песня года», а также полноформатные альбомы «Город обмана» (2005), «Тени» (2006), «Этот великолепный мир» (2008), «Точки расставлены» (2011), «#Небы» (2015) и концертный альбом «#2» (2015).



Виртуозный живой звук, отменный вокал и сочетание евро-попа и ритм-н-блюза во всевозможных конфигурациях, максимальная отдача и удивительная атмосфера подарят зрителям искреннее эстетическое удовольствие и отличное настроение в холодный осенний вечер.

6 ноября, Prime Hall.

Стоимость билетов: танцпол - Br63, сектора - от Br83 до Br123.

Справки по телефону: +375 29 650 11 33.

Билеты без комиссии можно приобрести на allstars.by, а также в кассе и на сайте primehall.by.