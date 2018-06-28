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Счастье в каждой ноте: певица Ёлка выступит в Минске с большой концертной программой
Она раскрыла секрет популярности уже давно: каждая её песня становится 100% хитом, количество просмотров клипов на YouTube перешагнуло планку в 150 миллионов, а живые выступления проходят при полных аншлагах и отличаются мощной энергетикой и особенной атмосферой. Популярная исполнительница - российская певица Ёлка выступит в Минске с большой концертной программой в столичном Prime Hall.
Всю карьеру Ёлки можно разделить на два периода: «до» и «постпровансковский». В 2011 году вышла песня «Прованс», которую по праву считают началом нового этапа в творчестве певицы. Примечательно то, что 4 месяца эту композицию не хотели брать в эфир радиостанции, а сама Ёлка признаётся, что первоначально не хотела записывать песню. «Прованс» был назван лучшим хитом первой половины 2011 года: трек прочно закрепился на вершинах хит-парадов, а видео на YouTube стало одним из самых просматриваемых русскоязычных клипов. Журнал «Time Out» внес песню в список «100 песен, изменивших нашу жизнь», а журнал «Афиша» включил композицию в список самых ярких и запомнившихся российских поп-хитов за последние 20 лет.
На протяжении карьеры Ёлку неоднократно признавали самой ротируемой певицей СНГ. «На большом воздушном шаре», «Около тебя», «Грею счастье», «Навсегда», «Мир открывается», «Впусти музыку» занимали высшие точки во всех хит-парадах СНГ. В копилке Ёлки семь статуэток премии «Золотой граммофон», премии телеканала «RU-TV» и «Песня года», а также полноформатные альбомы «Город обмана» (2005), «Тени» (2006), «Этот великолепный мир» (2008), «Точки расставлены» (2011), «#Небы» (2015) и концертный альбом «#2» (2015).
6 ноября, Prime Hall.
Стоимость билетов: танцпол - Br63, сектора - от Br83 до Br123.
Справки по телефону: +375 29 650 11 33.
Билеты без комиссии можно приобрести на allstars.by, а также в кассе и на сайте primehall.by.
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Она раскрыла секрет популярности уже давно: каждая её песня становится 100% хитом, количество просмотров клипов на YouTube перешагнуло планку в 150 миллионов, а живые...
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