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В Пружанах спасатели пришли на помощь застрявшему головой в перилах ребенку

29.06.2018 20:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Пружанах спасатели пришли на помощь застрявшему головой в перилах ребенку, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56842.php

В Пружанах спасатели пришли на помощь застрявшему головой в перилах ребенку

Инцидент произошел днем 29 июня. В центр оперативного управления Пружанского РОЧС поступило сообщение о том, что ребенок просунул голову в секцию перил у аптеки и самостоятельно освободиться не может.

Как выяснилось, 10-летний мальчик решил пролезть между секциями перил, ожидая мать, которая находилась в аптеке. Застряв головой, он позвал на помощь прохожих, но все попытки вызволить ребенка оказались тщетными.

К месту вызова были направлены отделение ПАСЧ №1 Пружан, а также бригада скорой медицинской помощи. Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента разжали перила и освободили мальчика. Ребенок в результате инцидента не пострадал.

 
 
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В Пружанах спасатели пришли на помощь застрявшему головой в перилах ребенку, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. Инцидент произошел днем 29...
 
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