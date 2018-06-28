В Пружанах спасатели пришли на помощь застрявшему головой в перилах ребенку, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.



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Инцидент произошел днем 29 июня. В центр оперативного управления Пружанского РОЧС поступило сообщение о том, что ребенок просунул голову в секцию перил у аптеки и самостоятельно освободиться не может.

Как выяснилось, 10-летний мальчик решил пролезть между секциями перил, ожидая мать, которая находилась в аптеке. Застряв головой, он позвал на помощь прохожих, но все попытки вызволить ребенка оказались тщетными.

К месту вызова были направлены отделение ПАСЧ №1 Пружан, а также бригада скорой медицинской помощи. Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента разжали перила и освободили мальчика. Ребенок в результате инцидента не пострадал.