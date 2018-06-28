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В выходные и праздничные дни Госавтоинспекция организаует усиленный вариант несения службы
29.06.2018 20:44 — Разное | Виртуальный Брест
Впереди праздничные дни, а значит длинные выходные! В эти дни сотрудниками Госавтоинспекции будет организован усиленный надзор за безопасностью дорожного движения, ведь как показывает практика, в такие дни чаще всего в поле зрения инспекторов попадают нетрезвые водители, бесправники и просто злостные нарушители Правил дорожного движения! Для безопасности граждан, в целях пресечения фактов грубых нарушений ПДД Госавтоинспекция организует усиленный вариант несения службы.
Инспектора ГАИ, особенно в вечернее и ночное время суток, ориентированы на своевременное выявление и пресечение грубых нарушений Правил дородного движения, как со стороны водителей, так и пешеходов, оказание помощи участникам дорожного движения.
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Впереди праздничные дни, а значит длинные выходные! В эти дни сотрудниками Госавтоинспекции будет организован усиленный надзор за безопасностью дорожного...
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