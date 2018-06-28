Поднимут пенсии военным и цены на сигареты, введут альтернативу кассовым аппаратам. Изменения июля

С 1 июля в Беларуси пересчитают пенсии военнослужащих и поднимут цены на многие марки сигарет. В следующем месяце истекает срок регулирования цен на сахар, а ЕРИП продолжит обновление дерева услуг. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие изменения ожидают белорусов в июле.



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Военные пенсионеры получат прибавку

С 1 июля в Беларуси пересчитают пенсии военнослужащих, сотрудников военизированных организаций и членов их семей. К их выплатам будет применяться корректирующий коэффициент 0,9.

Напомним, с 1 сентября прошлого года в Беларуси президентским указом пересмотрели пенсии военнослужащих, сотрудников военизированных организаций и членов их семей. Пересмотр выплат военным планировался в 4 этапа — с 1 сентября (корректирующий коэффициент в 0,83), 1 декабря прошлого года (0,85), а также с 1 июля 2018 года (0,9) и 1 января 2019 года (0,95). При этом с 1 июля 2019 года корректирующий коэффициент не будет применяться.

Пенсии военных в Беларуси зависят от денежного довольствия, которое исчисляется из соответствующих окладов по последней занимаемой должности, оклада по воинскому званию, надбавки за выслугу лет, денежной компенсации взамен продовольственного пайка и выплат, связанных с индексацией денежного довольствия.

При этом денежное довольствие военных зависит от базового оклада. Когда он повышается, то следом пересчитывают и пенсии, выплачиваемые военным пенсионерам.

В прошлом году в Беларуси трижды повышалось денежное довольствие военнослужащих, а заработная плата гражданского персонала увеличивалась дважды.

Введут альтернативу кассовым аппаратам

В Беларуси с 7 июля вводят альтернативу кассовым аппаратам. Так, юрлица и ИП при реализации товаров или оказании работ и услуг при оплате наличными деньгами или расчете банковской карточкой смогут использовать программные кассы.



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Предусмотрено два варианта установки программных касс. Первый — на электронных устройствах (ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны), а второй — в центре обработки данных оператора программной кассовой системы (в таком случае касса используется через интернет-идентификацию). При этом программная касса должна соответствовать требованиям законодательства в сфере защиты информации.

Подорожают многие марки сигарет

В Беларуси с 1 июля вырастут цены на многие марки сигарет. Так, с 1 июля поднимет цены на свою продукцию Гродненская табачная фабрика «Неман». К примеру, Minsk city, Minsk capital, Minsk city QS, Minsk capital QS, Премьер QS, Matrix BLUE, portal ONE будут стоить 0,95 рубля, Минск SUPERSLIMS, Минск 5 SUPERSLIMS — 1,15 рубля, Pall Mall Red, Pall Mall Blue, Pall Mall Silver, Pall Mall Azure — 2,15 рубля.



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Вырастут также цены на некоторые сигареты компаний «Табак-инвест», «Беларусьторг» и «ЭНЕРГО-ОИЛ», которая стала вторым импортером сигарет (L&M, Parliament, Marlboro) в Беларусь. Ранее только «Беларусьторг» Управления делами президента Беларуси имел право ввозить в страну сигареты.

Решат, что будет с ценами на сахар

15 июля в Беларуси истекает срок регулирования цен на сахар. Напомним, из-за появления в продаже российского сахара, который был заметно дешевле белорусского, в нашей стране на 90 дней ввели регулирование цен на этот товар — с 17 января до 16 апреля (включительно). Затем его продлили до 15 июля.



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Фото: pixabаy.com

Напомним, предельная минимальная розничная цена белого кристаллического сахара — как ввезенного, так и произведенного в нашей стране — должна быть не ниже 1,5 рубля (с НДС). Требования по регулированию цен на сахар не распространяются на этот товар в мелкой расфасовке (по 20 граммов и менее).

ЕРИП продолжит обновлять дерево услуг

ЕРИП в июле продолжит обновлять дерево услуг. Напомним, его реформирование началось в мае, работы планируется завершить к 1 сентября. Так, появятся новые подкатегории услуг, разделы и подразделы, некоторые же «спрячут» вглубь.



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Одно из главных планируемых изменений: дерево будет состоять из одной части, а не двух, как сейчас — общереспубликанские и региональные услуги. После изменений пользователь будет видеть при входе в ЕРИП только общереспубликанские. И уже выбрав конкретную категорию услуг, он сможет найти нужный регион.

В июле, как планируется, претерпят изменения такие категории, как «образование и развитие», «коммунальные платежи», «налоги», «информационная поддержка».

Составят список «льгот» для тунеядцев

К 1 июля Минтруда сформирует перечень типовых трудных жизненных ситуаций, по которым тех, кто оказался в списке тунеядцев , полностью или частично освободят от оплаты ЖКУ по экономически обоснованным тарифам. Преимущественно это уход за престарелыми родственниками, часто болеющими детьми. В июле этот перечень, как планируется, будет направлен в регионы.

Чтобы получить «освобождение» от полной уплаты ЖКУ, нужно будет обратиться в постоянно действующие комиссии по координации работы по содействию занятости населения.

В Вильнюсе введут налог для туристов

Еще одно изменение касается туристов, которые ездят в Вильнюс. Так, с 1 июля в этом городе вводят туристический налог, который составит 1 евро в сутки с человека.



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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Flickr / Ronan Toomey

От уплаты налога освобождены несовершеннолетние туристы и инвалиды. До начала следующего года от налога освобождены большие группы туристов. Согласно подсчетам, за счет налога городская казна в 2019 году пополнится 2 млн евро.

За сбор налога отвечают компании, предоставляющие услуги проживания, — не только гостиницы, но и частные лица, сдающие квартиры в аренду. Этот сбор не включается в стоимость жилья. Его туристы будут платить отдельно.