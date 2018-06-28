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Поднимут пенсии военным и цены на сигареты, введут альтернативу кассовым аппаратам. Изменения июля
29.06.2018 20:44 — Разное | Виртуальный Брест
С 1 июля в Беларуси пересчитают пенсии военнослужащих и поднимут цены на многие марки сигарет. В следующем месяце истекает срок регулирования цен на сахар, а ЕРИП продолжит обновление дерева услуг. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие изменения ожидают белорусов в июле.
Военные пенсионеры получат прибавку
С 1 июля в Беларуси
Напомним, с 1 сентября прошлого года в Беларуси президентским указом
Пенсии военных в Беларуси зависят от денежного довольствия, которое исчисляется из соответствующих окладов по последней занимаемой должности, оклада по воинскому званию, надбавки за выслугу лет, денежной компенсации взамен продовольственного пайка и выплат, связанных с индексацией денежного довольствия.
При этом денежное довольствие военных зависит от базового оклада. Когда он повышается, то следом пересчитывают и пенсии, выплачиваемые военным пенсионерам.
В прошлом году в Беларуси трижды
Введут альтернативу кассовым аппаратам
В Беларуси с 7 июля
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters
Предусмотрено два варианта установки программных касс. Первый — на электронных устройствах (ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны), а второй — в центре обработки данных оператора программной кассовой системы (в таком случае касса используется через интернет-идентификацию). При этом программная касса должна соответствовать требованиям законодательства в сфере защиты информации.
Подорожают многие марки сигарет
В Беларуси с 1 июля
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Вырастут также цены на некоторые сигареты компаний «Табак-инвест», «Беларусьторг» и «ЭНЕРГО-ОИЛ», которая
Решат, что будет с ценами на сахар
15 июля в Беларуси
Фото: pixabаy.com
Напомним, предельная минимальная розничная цена белого кристаллического сахара — как ввезенного, так и произведенного в нашей стране —
ЕРИП продолжит обновлять дерево услуг
ЕРИП в июле продолжит обновлять дерево услуг. Напомним, его реформирование
Одно из главных планируемых изменений: дерево будет состоять из одной части, а не двух, как сейчас — общереспубликанские и региональные услуги. После изменений пользователь будет видеть при входе в ЕРИП только общереспубликанские. И уже выбрав конкретную категорию услуг, он сможет найти нужный регион.
В июле, как планируется, претерпят изменения такие категории, как «образование и развитие», «коммунальные платежи», «налоги», «информационная поддержка».
Составят список «льгот» для тунеядцев
К 1 июля Минтруда
Чтобы получить «освобождение» от полной уплаты ЖКУ, нужно будет обратиться в постоянно действующие
В Вильнюсе введут налог для туристов
Еще одно изменение касается туристов, которые ездят в Вильнюс. Так, с 1 июля в этом городе
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Flickr / Ronan Toomey
От уплаты налога освобождены несовершеннолетние туристы и инвалиды. До начала следующего года от налога освобождены большие группы туристов. Согласно подсчетам, за счет налога городская казна в 2019 году пополнится 2 млн евро.
За сбор налога отвечают компании, предоставляющие услуги проживания, — не только гостиницы, но и частные лица, сдающие квартиры в аренду. Этот сбор не включается в стоимость жилья. Его туристы будут платить отдельно.
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С 1 июля в Беларуси пересчитают пенсии военнослужащих и поднимут цены на многие марки сигарет. В следующем месяце истекает срок регулирования цен на сахар, а ЕРИП...
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