​Митинг реквием в память жертвам нацизма прошёл на территории бывшего лагеря смерти «Тростенец»

29 июня недалеко от Минска на территории бывшего лагеря смерти «Тростенец» прошёл митинг-реквием. Фактически это событие стало открытием новой части мемориала.

Урочище Благовщина – место массовых расстрелов. Только здесь в годы Великой Отечественной войны уничтожили 150 тысяч человек. Общее же число жертв «Тростенца» превышает 200 тысяч. Это мирные жители. И не только Беларуси, но и стран Европы: Германии, Польши, Австрии, тогда ещё Чехословакии. Но до недавнего времени для этих государств «Тростенец» оставался едва ли не белым пятном на карте. А сегодня в мемориальном комплексе встретились президенты трёх стран: Беларуси, Германии, Австрии, гости из Израиля, Чехии, Польши. Вместе они почтили память жертв нацизма и заверили: ответственность за безопасность (настоящую и будущую) лежит на всех.

Его отца расстреляли в «Тростенце». Слишком уж ценные сведения железнодорожник передавал партизанам. Его арестовали 20 июня 1944 года – до освобождения Минска оставалось совсем чуть-чуть. Долго пытали. А через несколько дней несгибаемого Николая Валахановича отвезли в «Тростенец». И впервые с экрана он расскажет об этом сам.

Этот фильм станет свидетельскими показаниями на суде над бывшими офицерами СС в немецком Кобленце осенью 1962 года. Самого Николая Валахановича на процесс так и не пустят. Но его рассказы запомнит и плёнка, и бумага. Под телами убитых и раненых пленник пролежал двое суток.

Леонид Валаханович: «Пришли два немца – а туда же бросали брёвна, снаряды, чтобы всё это шевелилось во время пожара – ходили и говорят, что завонялись уже, а второй говорит, что запалим. И вот когда отец понял, что живой будет гореть, вот тут у него уже…».

Николаю Валахановичу и ещё одной пленнице удалось бежать. Уникальный случай! Вернуться оттуда, откуда вернуться невозможно. Так крупно в жизни может повезти, пожалуй, всего один раз…

Говорят, когда освободили Минск, тела в «Тростенце» ещё тлели. Николай Иванович всю послевоенную жизнь ездил на то самое место. А день рождения отмечал в день расстрела. 29 июня. Это сегодня. Именно по пятницам и вторникам в лагерь привозили новых узников.

Леонид Валаханович: «Думаю, а как бы я поступил? Надо было – надо было сражаться за свою свободу. А теперь у меня внуки бегают улыбаются. (плачет) И вот теперь послушаешь: Европа переделывает эту войну по-своему. Там людям втолковывают, а тут – совсем другое на душе».

Делят то, что должно объединять. В лагерь смерти «Тростенец» ведь свозили людей со всей Европы. В ноябре 1941 года в Минск прибыла тысяча гамбургских евреев. С этого всё и началось. А затем пошли эшелоны – из Вены, Праги, Кёльна… Им выдавали квитанции – на новое и, как оказалось, последнее место жительства. Словом, узники даже не понимали, что едут не на новоселье, а на казнь. В новом комплексе увековечили и те самые вагоны, что шли в один конец…

Анна Пыж, корреспондент: «Тростенец» – четвёртый по числу жертв лагерь Европы. 206 тысяч убитых – и это только официальные данные. Но сколько их – жертв «Тростенца» – на самом деле? Сколько прошли «дорогой смерти» – ещё предстоит узнать. Даже во время строительства мемориала в Благовщине – на месте массовых расстрелов – нашли останки четырёх десятков человек».

Мемориал в урочище Благовщина – совместный белорусско-немецкий проект. Известны имена 23 тысяч иностранных узников «Тростенца». Германия, Чехословакия, Австрия. Сразу два президента Австрии – бывший и нынешний – сегодня почтили память узников. Поклониться «Вратам памяти», зажечь свечу, посадить дерево – всё это маленькие знаки в большой истории «Тростенца».

Александр Ван дер Беллен, президент Австрии: (перевод) «Важно не забывать жертв войны, их имена, а главное – как они погибли. И Беларусь в это вносит весомый вклад, она открывает миру это место. Я восхищён тем, что в кратчайшие сроки удалось создать этот мемориальный комплекс. Это важно не только для Беларуси, но и для Австрии, Европы, да и для всего мира».

У экс-президента Австрии Хайнца Фишера с этим местом связана личная история. В «Тростенце» погибли родные супруги политика.

Хайнц Фишер, президент Австрии в отставке: (перевод) «Я восхищён тем, как в Беларуси сохранены памятники Великой Отечественной войны. Я хочу поблагодарить Президента и правительство за вклад в этом направлении. Еще 15 лет назад в Австрии об этом лагере даже не слышали».

Чтобы «Тростенец» больше не был белым пятном на европейской карте, несколько лет назад создание мемориала взял под личный контроль Александр Лукашенко. Он открывал первую часть, а на открытии второй – вместе с президентами Германии и Австрии.

Сегодня звуки «Тростенца» слышны далеко за его пределами. Колокольный звон, стук колес приближающегося поезда, смесь языков и детские крики. Президентов трёх стран словно погружают в атмосферу «Тростенца» более чем 70-летней давности.

800 метров страшной тропы – на ней каждый шаг даётся непросто. Митинг-реквием собрал 1 300 человек: страны, национальности, конфессии – всё это сегодня неважно. Все как одна семья, – подчёркивает Александр Лукашенко. История общая, а значит, единым должен быть и урок, который она преподала.

Да, после той войны в мире действительно царила тишина. И казалось, что так будет всегда. Но, похоже, только казалось…

О том, что ответственность за общую безопасность невозможно переложить на кого бы то ни было, говорят и главы Германии и Австрии. Глубокие раны «Тростенца» видят все, кто хочет видеть, – подчёркивает президент Штайнмайер.

Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии: (перевод) «Общеевропейская ответственность за то, чтобы больше не было войны, основывается на знании того, что люди творили со своими ближними в местах, подобных «Тростенцу». Частью исторической памяти европейцев, а в первую очередь немцев, неизбежно является история Беларуси. После почти трёх десятилетий независимости пришло время для того, чтобы эта страна в нашем сознании вышла из тени Советского Союза, но прежде всего – чтобы Беларусь воспринималась как государство с собственной историей, настоящим и будущим».

Штайнмайер благодарит белорусов за волю к примирению. Смогли бы без неё Беларусь и Германия выстроить нормальные отношения? Едва ли. Не слагает с себя ответственности за произошедшее и Австрия.

Александр Ван дер Беллен, президент Австрии: (перевод) «Мы живём в переломный момент: уходят люди, пережившие крупнейшую катастрофу XX века. И когда однажды последние очевидцы замолкнут, нужно, чтобы были места памяти, которые смогут говорить вместо них. Сегодня Австрия разделяет ответственность за преступления национал-социализма, в которых были замешаны, в том числе, австрийцы».

Нацизм, шовинизм и тоталитарные идеологии должны стать закрытой главой в истории, – важные слова из обращения президента Польши, переданного из Варшавы. Все эти слова могут дать чуть больше уверенности в завтрашнем дне – дне, в котором будут символы мира, а не войны, дне, в котором цветы понесут не к могилам умерших.

И пусть учебники истории в разных странах по несколько раз переписывают, историю в граните и бронзе куда сложнее переписать.