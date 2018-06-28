Международный инвестиционный форум «Мельница успеха» проходит в Могилёве.

70 миллионов долларов инвестиций и без малого полтысячи новых рабочих мест. Таков предварительный итог международного инвестиционного форума «Мельница успеха».



Мероприятие проходит в Могилёве в десятый раз. Среди участников – бизнесмены, банкиры, дипломаты, руководители предприятий. Всего 600 представителей из 25 стран: России, Китая, Японии, Кореи, Бразилии. Каждый из районов области представил свой промышленный потенциал с инвестплощадками. Есть и первые контракты: в Бобруйске собираются строить теплицы, в Черикове – появится производство минеральной воды, а в областном центре построят многофункциональный бизнес-центр.

Жэньюн Пэн, генеральный директор компании «Инфэк» (Китай): «Наша компания собирается создать в Кричеве производство грибов. Инвестиции составят 200 миллионов долларов. С площадкой мы определились: это территория бывшей войсковой части. Будет создано не менее 80 рабочих мест».

Владимир Доманевский, председатель Могилевского облисполком: «Результатом этого форума стало подписание и прямых договоров, и намерений о реализации инвестпроектов – всего пятнадцать. Но я хотел бы сказать, что самый главный итог этого мероприятия в том, что Могилёвская область, её промышленный потенциал был представлен уже нашим новым партнерам».

Особенность форума – международные встречи по совершенно различным темам: развитие интеграционных процессов в Союзном государстве, японо-белорусской промышленной зоны, реализация китайской инициативы «Один пояс – один путь». Могилёвская область сегодня сотрудничает со 120 государствами, и география ещё будет расширяться.