​Александр Лукашенко провёл переговоры с президентами Австрии и Германии

29 июня прошли двусторонние встречи Президента Беларуси с лидерами Австрии и Германии.

Александр Ван дер Беллен и Франк-Вальтер Штайнмайер направились во Дворец Независимости сразу после окончания митинга-реквиема в Тростенце. В деловой обстановке говорили в том числе об увековечивании памяти жертв нацизма, но всё же на передний план вышли политика и экономика.

Ожидание переговоров президентов Беларуси, Австрии и Германии во Дворце Независимости в Минске было двояким. С одной стороны, повод – память и трагедия в Тростенце, и вроде как не время говорить о политике или экономике. С другой – у Минска с Веной и Берлином в последние годы выстраивается активный диалог. А, значит, тем, которые были бы не к месту, не существует.

Австрия действительно крайне важна для политического диалога Минска и Брюсселя. Вена никогда не выступала с резкой критикой Беларуси. И на поддержку именно этой европейской страны мы рассчитывали в первую очередь.

Реакция президента Австрии – красноречивее слов. Эту страну Александр Лукашенко посещал дважды – в 1996 году была Чернобыльская конференция, в 2002 году – по приглашению президента Австрийского олимпийского комитета. В сентябре 2015 года президенты Беларуси и Австрии встречались на сессии Генассамблеи ООН. А ровно месяц назад во время телефонного разговора, который, что немаловажно, был инициирован официальной Веной, федеральный канцлер Себастьян Курц пригласил Александра Лукашенко посетить Австрию. Пока же – «они к нам».

Александр Ван дер Беллен, президент Австрии: «Я был поражён, у нас в Австрии очень удивило, насколько это место памяти в Тростенце выпало из общеевропейской памяти… Именно для Австрии это место очень важное».

Но очень важно не только помнить о прошлом, но и планировать общее будущее. Потому говорили и о перспективах: в политике, экономике и – спорте. Александр Лукашенко пригласил коллегу и тёзку на Европейские игры в Минск в следующем году – чтобы тот получше узнал Беларусь. Хотя бы так, как Президент Германии. Франк-Вальтер Штайнмайер в нашей стране – гость частый. Впрочем, каждый новый визит – это всегда событие. Как для Берлина, так и для Минска.

В 2015 году, когда в Минске почти 17 часов вели переговоры лидеры четырёх стран, пытаясь найти мирное решение по украинскому вопросу, Франк-Вальтер Штайнмайер тоже был в белорусской столице. Тогда, правда, как министр иностранных дел Германии – но для организации «Нормандской четвёрки» именно его усилия с западной стороны были важнейшими. Как и для того, чтобы миротворческую позицию Минска поняли и приняли во всей Европе.

Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии: «Хочу поблагодарить и вас, у меня самые добрые воспоминания. Мы провели много часов вместе в те времена, когда произошёл самый крупный кризис на европейском континенте, чтобы найти решение. После долгих переговоров был разработан документ, который неразрывно связан с Минском. И не только названием. Я надеюсь, что Россия и Украина будут придерживаться этих договоренностей. Чтобы шаг за шагом мы смогли продвинуться вперед».



И эти слова президента Германии подчёркивают важность миротворческой роли Беларуси в регионе – и в Европе в целом. Беларусь не могла предотвратить кризис – но сделала всё возможное, чтобы все стороны сообща смогли приблизится к его решению. И об этом также говорили сегодня во Дворце Независимости.

Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии: «Мы должны извлечь уроки из прошлого и не допускать повторения ошибок. Хотел бы поблагодарить вас за приглашение на открытие Благовщины. Это не само собой разумеющейся факт. Очень важно, что мы вместе в такой день. Это стало возможным, потому что вы протянули нам руку примирения».

И пусть в этом случае президент Германии говорил скорее о примирении локальном (всё же речь здесь идёт о жертвах Тростенца), но в целом ход переговоров во Дворце Независимости подчёркивает: руку примирения, которую Беларусь Европе протянула уже давно, как минимум, в Австрии и Германии пожимают с уважением.