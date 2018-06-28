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Торжественное собрание, посвященное Дню Независимости Республики Беларусь, прошло в Гродно

29.06.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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С приветственным словом к участникам торжества обратился председатель облисполкома Владимир Кравцов:
 
 
 
– День Независимости – это дань уважения многим поколениям белорусского народа, которые ценой огромных усилий и жертв завоевали независимость и свободу своей страны. В Год малой родины нельзя не вспомнить о том, что в обретение страной независимости значительную лепту внес наш принеманский край. Жители Гродненщины с оружием в руках выходили защищать свой дом, свою родину. Сегодня область вносит значительный вклад в копилку достижений страны. Ведется перевооружение производства, осваиваются новые виды продукции. Все больше наших товаров поставляется на экспорт. Развивается и социальная сфера. Вводятся в строй новые учреждения образования, медицины, культуры. Проводится большая  работа  по реставрации старинных замков.
 
 
 
Поздравляя присутствующих с праздником, губернатор выразил слова особой благодарности ветеранам за победу, за вклад в восстановление страны и воспитание молодого поколения.
 



 
Он вручил свидетельство о занесении в Книгу славы Гродненской области кавалера ордена Трудовой Славы Ивана Куровского. Состоялось также вручение дипломов лауреатам премии Гродненского областного исполнительного комитета за достижения в области качества 2017 года и лауреатам конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2017 года.
 





 
В заключение события на сцене Драмтеатра прошел большой праздничный концерт.
 

 
 
 
 
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С приветственным словом к участникам торжества обратился председатель облисполкома Владимир Кравцов:
 
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