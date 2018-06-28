«Славкалий» завершает строительство дороги к ГОКу в Любанском районе





«Славкалий», входящий в группу компаний «Сафмар» Михаила Гуцериева, продолжает строительство подъездной дороги к Нежинскому ГОКу в Любанском районе, сообщает пресс-служба компании.

Длина транспортной артерии более 3,5 км. Сейчас на объекте производится укладка асфальта, выполняется укрепление откосов земляного полотна георешетками. Автодорога станет удобной как для легкового, так и крупногабаритного автотранспорта.

Примыкание пути к трассе республиканского значения Р57 Кучино-Любань-Ветчин позволит избежать объездных маршрутов, отметили в компании.



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