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​Гомельские студенты снимают кино о партизанах и подпольщиках

29.06.2018 21:18 — Разное | ОНТ  
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Необычный подарок участникам войны решили сделать гомельские студенты: в канун Дня Независимости они готовят фильмы о каждом из них.

Главные герои часами делятся воспоминаниями, показывают старые письма и памятные вещи. Съёмочная группа внимает каждому слову и работает без выходных, чтобы успеть к празднику.

Сами и режиссёры, и сценаристы, и даже костюмеры. Перед съёмкой Геннадия Александровича просят надеть парадный пиджак с медалями и приготовиться к большому интервью. Правда, ни микрофонов, ни студийного света, ни видеокамер: всё на небольшой фотоаппарат.

Геннадий Ломоносенко – бывший подпольщик . Когда ему было 14, фашисты оккупировали родной город, и он вместе с сестрой организовал партизанскую группу. Это был славный боевой путь – после призыва в армию Победу встречал в Берлине. Не понаслышке знает, с чего начинается Родина и с радостью рассказывает об этом на камеру. 

Геннадий Ломоносенко, ветеран Великой Отечественной войны: «Это очень важно, это останется память обо мне. Умирают такие известные люди, даже почище меня, и их забывают, а это надо, чтобы помнили».В кино, говорит ветеран, снимался неоднократно, но так, чтобы фильм был исключительно о нём, ни разу. Волонтёры успокаивают – они всего лишь любители и в их работене нужно «актёрство».
Татьяна Савченко, студентка третьего курса Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины: «Нам приятно, что мы делаем это для людей, которые старались когда-то для нас. Улыбаются, могут даже плакать от переизбытка эмоций, это приятно, что их помнят». Импровизированная киностудия – прямо на кафедре химии. С утра опыты с реагентами, а вечером – монтаж отснятого материала и работа над новыми сценариями. До 3 июля волонтёрский отряд «Ветеран» собирается побывать в гостях у каждого подпольщика-земляка. Поэтому работать приходится без выходных – на сегодня снято уже около 50-ти картин.
Татьяна Макаренко, руководитель волонтёрского отряда «Ветеран» Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины: «Ну, а самое, конечно, главное, это то, что наше молодое поколение на подвигах наших людей, от их живого слова узнает о том, как надо любить Родину».

И такое кино – с доставкой на дом. Предпремьерный показ – прямо дома у одного из главных героев. Еще есть возможность исправить неточности, но 91-летний Владимир Шкабарин, увидев себя по ту сторону экрана, просит оставить все как есть и приготовить копии для правнуков.

 
 
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Необычный подарок участникам войны решили сделать гомельские студенты: в канун Дня Независимости они готовят фильмы о каждом из них.
 
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