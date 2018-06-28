​В Гродно ветераны собрались в музее под открытым небом

В Гродно 29 июня ветераны собрались в музее под открытым небом – абсолютной копии партизанского отряда. Встречаться именно здесь – давняя традиция.

Им всем уже за 90, но каждый год ветераны приезжают вспомнить события тех лет, товарищей и порадоваться мирному небу. Здесь всё, как во времена Великой Отечественной – землянки, лесная школа, столовая и костёр, военная техника. Деревню восстановили благодаря воспоминаниям бывших фронтовиков, многие экспонаты помогали собирать сами участники войны. Поздравления, песни у костра, цветы к иконе Августовской Матери Божией – негласной покровительнице гродненских солдат.

Леонид Данилов, ветеран Великой Отечественной войны: «Такую победу завоевать было очень трудно, поэтому надо обязательно всегда об этом говорить, вспоминать и праздновать».

Виктор Лискович, заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета: «Война принесла очень большую боль нашим людям и мы эти раны будем помнить, наверное, все время, потому что это нам позволяет ценить то мирное светлое небо, которое сегодня есть у каждого из нас».

В Гродненской области сегодня живет около 600 ветеранов и участников войны. В День Независимости они вновь наденут парадные мундиры и при любой погоде придут на Курган славы почтить память всех погибших.