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​В Гродно ветераны собрались в музее под открытым небом

29.06.2018 21:18 — Разное | ОНТ  
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В Гродно 29 июня ветераны собрались в музее под открытым небом – абсолютной копии партизанского отряда. Встречаться именно здесь – давняя традиция.

Им всем уже за 90, но каждый год ветераны приезжают вспомнить события тех лет, товарищей и порадоваться мирному небу. Здесь всё, как во времена Великой Отечественной – землянки, лесная школа, столовая и костёр, военная техника. Деревню восстановили благодаря воспоминаниям бывших фронтовиков, многие экспонаты помогали собирать сами участники войны. Поздравления, песни у костра, цветы к иконе Августовской Матери Божией – негласной покровительнице гродненских солдат.

Леонид Данилов, ветеран Великой Отечественной войны: «Такую победу завоевать было очень трудно, поэтому надо обязательно всегда об этом говорить, вспоминать и праздновать».
Виктор Лискович, заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета: «Война принесла очень большую боль нашим людям и мы эти раны будем помнить, наверное, все время, потому что это нам позволяет ценить то мирное светлое небо, которое сегодня есть у каждого из нас».

В Гродненской области сегодня живет около 600 ветеранов и участников войны. В День Независимости они вновь наденут парадные мундиры и при любой погоде придут на Курган славы почтить память всех погибших.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно 29 июня ветераны собрались в музее под открытым небом – абсолютной копии партизанского отряда. Встречаться именно здесь – давняя традиция
 
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