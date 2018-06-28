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Изменения в работе общественного транспорта вносятся в Минске из-за проведения праздничных мероприятий
Автобусы: 30 июня автобусные маршруты будут ходить по графику субботних дней, а 1, 2, 3 июля – по графику воскресных дней.
Троллейбусы: 30 июня и 1 июля – по графику субботних дней, 2, 3 июля – по графику воскресных дней.
Трамваи в большие выходные работают по графику выходного дня.
Из-за изменения режима работы крупных торговых предприятий 2 июля автобусы №76э, 83э, 89э, 114с, 125, 151э отменяются, организуется работа автобусного маршрута №134с.
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Изменения в работе общественного транспорта вносятся в Минске из-за проведения праздничных мероприятий
Автобусы: 30 июня автобусные маршруты будут ходить по графику субботних дней, а 1, 2, 3 июля – по графику воскресных дней.
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