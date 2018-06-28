​Минздрав усилит контроль за подбором кадров

Изменения коснутся и системы госзакупок. Меры необходимы, чтобы впредь не допустить новых фактов коррупции в системе здравоохранения.Об этом сегодня заявил вице-премьер Василий Жарко.



Василий Жарко, заместитель премьер-министра Беларуси: «Все технические задания мы с конкурентами согласовываем. По ценам – это конкурс, поэтому сказать что она не прозрачна. Может быть забюрократизирована. Кое какие элементы по результатам работы контролирующих органов где-то упростим. Но здесь упрощать нельзя. Это бюджетные деньги!».

В начале недели КГБ сообщил о разоблачении крупной коррупционной схемы в здравоохранении. Задержаны около 50 человек. Сегодня, на совместном заседании правительства и обеих палат парламента обсудили также поправки в некоторые законы. В том числе о наказании за коррупционные преступления. В частности, предлагается ввести норму о конфискации имущества даже у родственников обвиняемого, если доказано, что оно приобретено за взятки.