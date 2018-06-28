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​Открывать программу нокаут-раунда чемпионата мира по футболу будут аргентинцы и французы.

29.06.2018 21:26 — Разное | ОНТ  
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Команды Аргентины и Уругвая откроют 30 июня программу чемпионата мира по футболу.

Их встреча стартует в 17 часов в Казани. Судить поединок будет иранский арбитр Алиреза Фагани. На групповой стадии команды не показали убедительной игры. Но эта пара по праву считается самой интересной на стадии одной восьмой – кто-то из фаворитов уже завтра завершит выступление на мундиале.

Вторая афиша игрового дня – Португалия – Уругвай. Действующие чемпионы Европы против одной из сильнейших сборных Южной Америки. Лидер португальцев – Криштиану Роналду – ведёт борьбу за титул лучшего снайпера чемпионата (в его активе четыре гола). Но справиться ли он с пока безупречной обороной Уругвая (команда Оскара Табареса ещё не пропустила ни одного мяча). Правда, под вопросом участие в матче защитника Хосе Хименеса. Судить встречу будет мексиканская бригада арбитров во главе с Сесаром Рамосом.

 
 
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Команды Аргентины и Уругвая откроют 30 июня программу ​чемпионата мира по футболу.
 
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