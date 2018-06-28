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В Беларуси за склонение к суициду теперь грозит пять лет тюрьмы
29.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Беларуси приняли поправки в Уголовный кодекс. Так теперь за подстрекательство к суициду могут посадить в тюрьму на пять лет.
За распространение информации, которая призывает к суициду, но не привела к жертвам, возможен срок до двух лет. Также теперь предполагается уголовная ответственность за клевету и
По некоторым статьям наказание предполагают смягчить и вовсе отказаться от тюремного срока. Например, для тех, кто осужден за экономические
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Также предполагается уголовная ответственность за клевету в интернете.
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