В Беларуси за склонение к суициду теперь грозит пять лет тюрьмы

В Беларуси приняли поправки в Уголовный кодекс. Так теперь за подстрекательство к суициду могут посадить в тюрьму на пять лет.

За распространение информации, которая призывает к суициду, но не привела к жертвам, возможен срок до двух лет. Также теперь предполагается уголовная ответственность за клевету и оскорбления в интернете.

«В последнее время через интернет возникают разные группы. Вводится уголовная ответственность за эти преступления. Это новая статья. Ее раньше не было», – рассказал член Постоянной комиссии по национальной безопасности Василий Чекан.