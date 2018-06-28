​Производители белорусских продуктов провели фестиваль в Бресте

Самые талантливые производители белорусских продуктов собрались 29 июня в Бресте.

Удивляли на этот раз не хлебом, а зрелищами, точнее музыкальными способностями, яркими костюмами и харизмой.

В фестивале участвуют 26 коллективов концерна Белгоспищепром – это производители сладостей, напитков, сахара, детского питания. Задача – петь, танцевать, декламировать. Оценивать сценическое мастерство будет жюри.

Марина Михальцевич, заместитель председателя концерна Белгоспищепром: «Мы же прекрасно понимаем, что работу на заводах делает коллектив. И работа будет хорошо проходить, если коллектив будет сплочённым. Иначе быть не может. И вот эти вечера, которые наши конкурсанты проводили после работы, безусловно сплачивают».

Это уже пятый по счету фестиваль, в нём участвуют начальники отделов, технологи, водители – более 700 человек. Перед тем, как выйти на сцену, конкурсанты угощали гостей. Лучших выберут в 18 номинациях, в том числе за яркий дебют, так что проигравших не будет.