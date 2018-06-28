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Штанмайер на открытии мемориала «Тростенец»: «Я как президент Германии стою перед вами с чувством благодарности за примирение»

29.06.2018 21:09 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сохранить правду о войне и не допустить возрождения страшного прошлого,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Штанмайер на открытии мемориала «Тростенец»: «Я как президент Германии стою перед вами с чувством благодарности за примирение»

Под Минском 29 июня открыли мемориал «Тростенец». По количеству уничтоженных в нем людей, лагерь смерти – четвертый на континенте и первый на постсоветском пространстве. Здесь на многострадальной белорусской земле последний приют нашли сотни тысяч жертв нацизма. Жители оккупированных стран и граждане Германии и Австрии. В траурном мероприятии европейского масштаба участвовали сразу три Президента – Беларуси, Германии и Австрии.

Концлагерь Тростенец гитлеровцы организовали в самом начале войны. Из Западной Европы сюда шли целые эшелоны смерти. В основном ссылали евреев из Германии, Австрии, Польши. А в урочище Благовщина, которое находилось всего в паре километров от лагеря, оккупанты проводили самые массовые расправы. Узников расстреливали и скидывали в ямы. Сейчас на этом месте мемориальное кладбище.

Штанмайер на открытии мемориала «Тростенец»: «Я как президент Германии стою перед вами с чувством благодарности за примирение»

Анна Аксенова, главный архитектор проекта «Тростенец»:
Чтобы тактично подойти к архитектурному оформлению этих рвов могил, мы приняли решение не ставить гранитные борта вокруг могил, а тактично обойти стальным листом. Это нам позволило не очень глубокие фундаменты делать под него.

Штанмайер на открытии мемориала «Тростенец»: «Я как президент Германии стою перед вами с чувством благодарности за примирение»

Ольга Коршун, СТВ:
Вход на кладбище обрамлен вот такими необычными пилонами. С виду они напоминают обгоревшее дерево. Дело в том, что нацисты перед отступлением тщательно заметали следы своих преступлений. А тела убитых вытаскивали из ям и хладнокровно сжигали на кострах. Еще долго над урочищем курился жуткий черный дым и стоял невыносимый запах гари.

Штанмайер на открытии мемориала «Тростенец»: «Я как президент Германии стою перед вами с чувством благодарности за примирение»

Чтобы это место навсегда осталось в мировой истории, архитекторы воссоздали символичную Дорогу памяти. В таких вагонах узников привозили в Тростенец. Затем белая площадь – символ надежды. Черный круг – синоним неминуемой смерти. Для многих, кто пришел на открытие мемориала, это больше, чем просто архитектурные знаки.

Штанмайер на открытии мемориала «Тростенец»: «Я как президент Германии стою перед вами с чувством благодарности за примирение»

Иван Редя, ветеран Великой Отечественной войны:
Очень тяжело, в то же время хочется выразить благодарность тем, кто прекратил эти злые намерения человеческие.

Штанмайер на открытии мемориала «Тростенец»: «Я как президент Германии стою перед вами с чувством благодарности за примирение»

Зоя Давыденко, ветеран Великой Отечественной войны:
Было все сожжено. Ничего не было у нас. Ходили, искали картошку, которая оставалась на полях. Вот так выжили.

Штанмайер на открытии мемориала «Тростенец»: «Я как президент Германии стою перед вами с чувством благодарности за примирение»

Экскурс в историю совершает и глава государства. Александр Лукашенко лично поддерживал возведение мемориала в Тростенце с самого начала. Вместе с Президентом Беларуси на Дороге памяти  высокие гости. В Минск прибыли лидеры Германии и Австрии. Уже с первых шагов здесь ощущается особая атмосфера.

Штанмайер на открытии мемориала «Тростенец»: «Я как президент Германии стою перед вами с чувством благодарности за примирение»

Память о войне собрала в Тростенце представителей разных национальностей и вероисповеданий. Историю сложно разделить. Тем более, когда речь идет о тысячах погибших узников. А такие мемориалы помогут сохранить память о них и предостеречь будущие поколения от ошибок прошлого.

Штанмайер на открытии мемориала «Тростенец»: «Я как президент Германии стою перед вами с чувством благодарности за примирение»

Президент Беларуси, посещая мемориал «Тростенец»: Самым непостижимым явлением Второй мировой войны стали лагеря смерти

Штанмайер на открытии мемориала «Тростенец»: «Я как президент Германии стою перед вами с чувством благодарности за примирение»

Штанмайер на открытии мемориала «Тростенец»: «Я как президент Германии стою перед вами с чувством благодарности за примирение»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нашим архитекторам удалось воплотить в мемориале тонкую грань между жизнью и смертью, преступив которую живой человек превращался в пригоршню пепла.  Немыслимо смириться с тем, что такое происходило на белорусской земле. Однако это было, и это творение не наших белорусов, поэтому это выглядит еще более трагично для нашей страны – для белорусского народа.

Имея уникальную возможность – знать правду той страны из рассказов очевидцев, главное, что мы должны сделать, – это сохранить эту правду, не допустить возрождения страшного. История жестоким образом показала, что нельзя игнорировать зло, даже существующее на стадии идеи. Его трансформация в реальную угрозу в таком случае только вопрос времени.

Штанмайер на открытии мемориала «Тростенец»: «Я как президент Германии стою перед вами с чувством благодарности за примирение»

За время существования концлагеря только в Благовщине фашисты расстреляли 150 тысяч человек. С особой жестокостью казнили подпольщиков и партизан. Память узников одного из самых больших концлагерей Европы почтили минутой молчания.

Штанмайер на открытии мемориала «Тростенец»: «Я как президент Германии стою перед вами с чувством благодарности за примирение»

Но и нынешнюю ситуацию в мире сложно назвать стабильной. Войны до сих пор уносят жизни по всей планете. Многие лишаются крова. Возможно, сейчас именно то время и то место, чтобы начать новый мирный диалог.

Штанмайер на открытии мемориала «Тростенец»: «Я как президент Германии стою перед вами с чувством благодарности за примирение»

В Тростенце погибли тысячи европейских граждан. В том числе и жители Австрии. Сегодня президент этой страны – на траурной церемонии. Александр Ван дер Беллен родился в конце Второй мировой. Поэтому испытал все тяготы послевоенной жизни. Впрочем, для многих в Австрии те события разделили жизнь на до и после.

Штанмайер на открытии мемориала «Тростенец»: «Я как президент Германии стою перед вами с чувством благодарности за примирение»

Штанмайер на открытии мемориала «Тростенец»: «Я как президент Германии стою перед вами с чувством благодарности за примирение»

Александр Ван дер Беллен, федеральный президент Австрийской Республики:
Подобные мемориалы будут напоминать будущим поколениям о ценности мира и человечности. Поэтому я хотел бы, чтобы мы отдали дань памяти жертвам с чувством объединяющей надежды. И, как образно сказано в декларации Стокгольмского международного форума по холокосту, чтобы мы посеяли семена лучшего будущего в землю горького прошлого.

Штанмайер на открытии мемориала «Тростенец»: «Я как президент Германии стою перед вами с чувством благодарности за примирение»

Для многих Тростенец – это глубоко личная история. Феликс Липский живет в Германии. В Минское гетто попал еще ребенком, но помнит все до мелочей. И своими воспоминаниями делится с немецкими школьниками. Такого в книгах они точно не найдут.

Штанмайер на открытии мемориала «Тростенец»: «Я как президент Германии стою перед вами с чувством благодарности за примирение»

Штанмайер на открытии мемориала «Тростенец»: «Я как президент Германии стою перед вами с чувством благодарности за примирение»

Феликс Липский, узник Минского гетто:
Для них – это белое пятно, они не знаю, где Беларусь, не знают, где и что происходило. Это проблема. Пусть это будет местом посещения детей из разных стран, школьников и учителей.

Штанмайер на открытии мемориала «Тростенец»: «Я как президент Германии стою перед вами с чувством благодарности за примирение»

В Германии путь к осознанию этих событий был долгим – так скажет президент страны Франк-Вальтер Штанмайер. Его речь не лишена эмоций. Этот мемориальный комплекс олицетворяет не только ужасную страницу белорусской истории, но еще и общеевропейскую память. А его создание – результат совместных усилий.

Штанмайер на открытии мемориала «Тростенец»: «Я как президент Германии стою перед вами с чувством благодарности за примирение»

Франк-Вальтер Штанмайер, федеральный президент Федеративной Республики Германия: 
Без воли Беларуси к примирению это сотрудничество было бы невозможно. Мы никогда не должны забывать: цель войны на уничтожение, развязанной Германией, состояла в том, чтобы стереть с лица земли страну и людей, которые в ней жили. Тем глубже мое смирение, тем больше я благодарен людям в Беларуси за их волю к примирению.

Сегодня наша ответственность – не дать угаснуть знанию о том, что здесь творилось. Я уверяю вас: мы будем защищать эту ответственность в том числе и от тех, кто говорит, что она искуплена за давностью лет. И поэтому сегодня я как президент Германии, как немец и как человек стою перед вами с чувством благодарности за знаки примирения, с чувством стыда и скорби за те страдания, которые немцы принесли вашей стране.

Штанмайер на открытии мемориала «Тростенец»: «Я как президент Германии стою перед вами с чувством благодарности за примирение»

О том, как для Европы важно сохранить общую историю, в Беларуси говорили представители Чехии, Польши, эксперты международных организаций. Только общими усилиями можно восстоновить события, происходившие здесь более 70-ти лет назад, ведь гитлеровцы уничтожили практически все документы. Сегодня предложили создать электронную книгу памяти узников, чтобы вернуть этому месту настоящую историческую память

Штанмайер на открытии мемориала «Тростенец»: «Я как президент Германии стою перед вами с чувством благодарности за примирение»

Алон Зандер, журналист (Израиль):
Мы знаем, что это было, что происходили ужасные вещи, но знаем об этом очень мало. Я постараюсь во всем мире рассказать эту историю. Это очень важно для взаимопонимания сегодня, чтобы встречались люди разных национальностей, из разных стран.

Штанмайер на открытии мемориала «Тростенец»: «Я как президент Германии стою перед вами с чувством благодарности за примирение»

Федор Повный, протоиерей, настоятель Всехсвятского прихода:
Белорусский народ всегда уважительно с любовью относился к народам, причастным к истории его Отечества, поэтому в Тростенецком мемориале сегодня воплощается стремление к единству, миру и согласию.

Штанмайер на открытии мемориала «Тростенец»: «Я как президент Германии стою перед вами с чувством благодарности за примирение»

Митинг-реквием продолжался всего около двух часов. Но небольшая церемония наполнена глубоким смыслом. В финале небо выпустили белых голубей – символ мира и надежды.

Штанмайер на открытии мемориала «Тростенец»: «Я как президент Германии стою перед вами с чувством благодарности за примирение»

А в завершении митинга Президенты трех стран вместе возложили венки на могилы тех, кто более 70 лет нашел здесь свое последнее пристанище.

Штанмайер на открытии мемориала «Тростенец»: «Я как президент Германии стою перед вами с чувством благодарности за примирение»

Но на этом Дорога памяти не заканчивается. В будущем две части мемориального комплекса соединит пешеходный мостик над могилевской трассой, чтобы память поколений не прерывалась никогда.

Штанмайер на открытии мемориала «Тростенец»: «Я как президент Германии стою перед вами с чувством благодарности за примирение»

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сохранить правду о войне и не допустить возрождения страшного прошлого,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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