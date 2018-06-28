С 1 июля для ввоза авто из-за пределов ЕАЭС понадобится новый обязательный документ

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пише т telegraf.by Необходимость данного документа вводится ва соответствии с техрегламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», действующим с 2015 года. Свидетельство о безопасности конструкции подтверждает, что единичные транспортные средства, в том числе ввозимые на территорию ЕАЭС физическими лицами для собственных нужд, соответствуют требованиям этого техрегламента,т telegraf.by

Эта норма применяется во всех государствах-членах ЕАЭС, отметили в Госстандарте. Получить документ можно в аккредитованных испытательных лабораториях, включенных в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) ЕАЭС: ООО «Центромаш», испытательный центр «Белавтосертика», НТЦ «Республиканский полигон для испытаний мобильных машин».



