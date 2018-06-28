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В Беларуси ввели понятие дистанционной работы
Депутаты Палаты представителей Беларуси 29 июня приняли в первом чтении законопроект об изменении некоторых законов Беларуси.
Так, в Трудовой кодекс включено понятие дистанционной работы, а на людей, которые работают удаленно, будут распространяться общие нормы о продолжительности рабочего времени и времени отдыха, об отпусках.
Кроме того, предусматривается введение отпуска, который будет предоставляться отцу по его желанию в течение шести месяцев после рождения ребенка. Он ограничен периодом - не более 14 календарных дней, передает БелТА.
Кроме того, закреплена норма о том, что наниматели с согласия работника смогут переводить их на другую работу, в том числе к другому нанимателю, на срок до шести месяцев в течение года.
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Депутаты Палаты представителей Беларуси 29 июня приняли в первом чтении законопроект об изменении некоторых законов Беларуси.
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