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Журналиста Андрея Шавлюгу оштрафовали на 3 базовые
Шавлюга был задержан 28 июня у здания Министерства внутренних дел. Около 16:00 он фотографировал акцию в поддержку ЛГБТ-сообщества. Ночь журналист провел в отделении, а сегодня суд оштрафовал его на 3 базовые.
В здание суда пришли около 30 человек, в том числе коллеги журналиста.
Родители заключили договор с адвокатом, защищал Андрея Дмитрий Лепретор.
Дело Андрея Шавлюги слушала судья Анастасия Попко, пишет НН.
Журналиста обвиняли по статье 23.4 КоАП за якобы неповиновение милиции. В протоколе говорится, что он отказывался выходить из милицейской машины, когда его привезли в РУВД Московского района.
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Шавлюга был задержан 28 июня у здания Министерства внутренних дел. Около 16:00 он фотографировал акцию в поддержку ЛГБТ-сообщества. Ночь журналист провел в отделении,...
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