Журналиста Андрея Шавлюгу оштрафовали на 3 базовые

В здание суда пришли около 30 человек, в том числе коллеги журналиста.





Родители заключили договор с адвокатом, защищал Андрея Дмитрий Лепретор.





Дело Андрея Шавлюги слушала судья Анастасия Попко, пишет НН.









Журналиста обвиняли по статье 23.4 КоАП за якобы неповиновение милиции. В протоколе говорится, что он отказывался выходить из милицейской машины, когда его привезли в РУВД Московского района.



