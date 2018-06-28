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Борисовский БАТЭ победил минский «Луч» в четырнадцатом туре футбольного чемпионата Беларуси
Футболисты борисовского БАТЭ победили минский «Луч» в стартовом матче четырнадцатого тура чемпионата Беларуси.
Со счётом 2:1 БАТЭ одержал победу над командой «Луча».
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Футболисты борисовского БАТЭ победили минский «Луч» в стартовом матче четырнадцатого тура чемпионата Беларуси.
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