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"День скидок". Где искать скидки в июле в Минске?
Акции "День скидок" будут проходить в июле во всех крупных магазинах и торговых центрах белорусской столицы.
ОАО «ЦУМ Минск»:
5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 июля – 20 % на непродовольственные товары, на продовольственные товары при сумме покупки от 15 рублей - 5 %.
Для держателей дисконтных карт:
каждый понедельник июля – 18 % на непродовольственные товары (Акция «В ЦУМ без очередей»).
ОАО «ГУМ»:
5, 7, 26, 28 июля – 20 % на непродовольственные товары (Акция «Щедрый день»);
12, 19 июля – 23 % на непродовольственные товары (Акция «Щедрый день»).
20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31 июля – 30 % на отдельные группы непродовольственных товаров.
Для держателей дисконтных карт:
9, 10, 17, 18 июля – 25 % в секциях непродовольственных товаров.
ТКУП «Универмаг Беларусь»:
с 1 по 15 июля павильон перед универмагом объявляется «Территорией низких цен» - до 60 % на непродовольственные группы товаров;
каждый понедельник июля – 8 % на продовольственные товары для лиц пенсионного возраста при предъявлении пенсионного удостоверения;
10, 17, 24, 31 июля – 23 % на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары.
Для держателей дисконтных карт:
1-9, 12-15, 19-22, 26-29 июля – 25 % на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары.
ООО «Торговый дом «На Немиге»:
каждый вторник, среду, субботу июля – 22 % на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары;
с 1 по 3 июля – 25 % на непродовольственные товары, 10 % на продовольственные товары.
Для держателей дисконтных карт:
каждую пятницу июля – до 25 % на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары.
УП «Кирмаш»:
каждую среду, пятницу июля – 20 % на непродовольственные товары;
1, 2, 3 июля – 20 % на непродовольственные товары (для ветеранов ВОВ);
с 1 по 20 июля – 30 % на отдельные товары для сада и огорода.
Для держателей дисконтных карт:
9, 16, 30 июля – 25 % на непродовольственные товары.
Магазины Торгового центра «Столица» 3 и 21, 22 июля предложат скидки от 5 до 50 %.
ОАО «Трикотажторг» (ул. Платонова, 30/2):
каждую среду июля - 17 %;
с 1 по 31 июля - от 20 до 50 % на товары отдельных производителей.
ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26):
каждый понедельник, среду июля – 15 % (кроме уцененных, акционных товаров);
с 1 по 31 июля – от 15 до 20 % на отдельные группы товаров.
ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38):
каждый четверг, субботу июля – 15 % на отдельные группы товаров.
ООО «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55):
каждую среду июля - 15 % на отдельные группы товаров;
с 1 по 31 июля – 10 % на отдельные группы товаров.
ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40):
каждый вторник июля – 15 % на отдельные группы товаров.
ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1):
каждый четверг июля – 15 %.
ООО «Детский мир» (Логойский тракт, 25/1):
11, 12, 19, 20 июля – 10 %, а также до 60 % на отдельные группы товаров.
ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38):
каждый вторник, четверг, воскресенье июля – 20 %.
ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1):
каждую среду июля – 20 %.
ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32):
каждую среду, четверг июля – 15 %.
ООО «Торговый дом «Дюймовочка» (ул. Притыцкого, 40):
каждую субботу, воскресенье июля – 20 %.
ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46):
каждую среду, субботу июля – 20 %.
ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1):
с 1 по 31 июля – от 15 до 30 % на отдельные группы товаров.
ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30):
каждый четверг июля – 20 % (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров и счетчиков газа «Гранд 1,6»).
Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.
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Акции "День скидок" будут проходить в июле во всех крупных магазинах и торговых центрах белорусской столицы. ОАО «ЦУМ Минск»: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 июля – 20 % на...
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