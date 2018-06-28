"День скидок". Где искать скидки в июле в Минске?

Акции "День скидок" будут проходить в июле во всех крупных магазинах и торговых центрах белорусской столицы.

ОАО «ЦУМ Минск»:

5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 июля – 20 % на непродовольственные товары, на продовольственные товары при сумме покупки от 15 рублей - 5 %.

Для держателей дисконтных карт:

каждый понедельник июля – 18 % на непродовольственные товары (Акция «В ЦУМ без очередей»).

ОАО «ГУМ»:

5, 7, 26, 28 июля – 20 % на непродовольственные товары (Акция «Щедрый день»);

12, 19 июля – 23 % на непродовольственные товары (Акция «Щедрый день»).

20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31 июля – 30 % на отдельные группы непродовольственных товаров.

Для держателей дисконтных карт:

9, 10, 17, 18 июля – 25 % в секциях непродовольственных товаров.

ТКУП «Универмаг Беларусь»:

с 1 по 15 июля павильон перед универмагом объявляется «Территорией низких цен» - до 60 % на непродовольственные группы товаров;

каждый понедельник июля – 8 % на продовольственные товары для лиц пенсионного возраста при предъявлении пенсионного удостоверения;

10, 17, 24, 31 июля – 23 % на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары.

Для держателей дисконтных карт:

1-9, 12-15, 19-22, 26-29 июля – 25 % на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары.

ООО «Торговый дом «На Немиге»:

каждый вторник, среду, субботу июля – 22 % на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары;

с 1 по 3 июля – 25 % на непродовольственные товары, 10 % на продовольственные товары.

Для держателей дисконтных карт:

каждую пятницу июля – до 25 % на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары.

УП «Кирмаш»:

каждую среду, пятницу июля – 20 % на непродовольственные товары;

1, 2, 3 июля – 20 % на непродовольственные товары (для ветеранов ВОВ);

с 1 по 20 июля – 30 % на отдельные товары для сада и огорода.

Для держателей дисконтных карт:

9, 16, 30 июля – 25 % на непродовольственные товары.

Магазины Торгового центра «Столица» 3 и 21, 22 июля предложат скидки от 5 до 50 %.

ОАО «Трикотажторг» (ул. Платонова, 30/2):

каждую среду июля - 17 %;

с 1 по 31 июля - от 20 до 50 % на товары отдельных производителей.

ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26):

каждый понедельник, среду июля – 15 % (кроме уцененных, акционных товаров);

с 1 по 31 июля – от 15 до 20 % на отдельные группы товаров.

ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38):

каждый четверг, субботу июля – 15 % на отдельные группы товаров.

ООО «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55):

каждую среду июля - 15 % на отдельные группы товаров;

с 1 по 31 июля – 10 % на отдельные группы товаров.

ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40):

каждый вторник июля – 15 % на отдельные группы товаров.

ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1):

каждый четверг июля – 15 %.

ООО «Детский мир» (Логойский тракт, 25/1):

11, 12, 19, 20 июля – 10 %, а также до 60 % на отдельные группы товаров.

ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38):

каждый вторник, четверг, воскресенье июля – 20 %.

ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1):

каждую среду июля – 20 %.

ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32):

каждую среду, четверг июля – 15 %.

ООО «Торговый дом «Дюймовочка» (ул. Притыцкого, 40):

каждую субботу, воскресенье июля – 20 %.

ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46):

каждую среду, субботу июля – 20 %.

ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1):

с 1 по 31 июля – от 15 до 30 % на отдельные группы товаров.

ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30):

каждый четверг июля – 20 % (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров и счетчиков газа «Гранд 1,6»).

Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.