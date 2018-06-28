Туск считает преждевременным говорить об успехе в связи с договоренностями саммита ЕС по миграции

Председатель Европейского совета Дональд Туск сдержанно оценил договоренности по миграции на встрече глав государств и правительств стран Евросоюза.

"Что касается нашего соглашения по миграции, еще слишком рано говорить об успехе. Нам удалось достичь согласия в Европейском совете. Но на самом деле это самая простая часть задачи по сравнению с тем, что нас ждет на местах, когда мы начнем ее реализовывать", - сказал Д.Туск в пятницу на пресс-конференции по завершении Европейского совета.

Он напомнил три своих предложения, по которым лидеры ЕС сумели достичь компромисса на саммите.

Это региональные платформы высадки мигрантов за пределами Евросоюза, специальный бюджетный инструмент для борьбы против нелегальной миграции в долгосрочном бюджетном плане ЕС на 2021-2027 годы, а также усиление поддержки Евросоюзом ливийской береговой охраны.

Д.Туск также указал на то, что Европейский совет направил четкий сигнал всем судам в Средиземном море, в том числе неправительственных организаций, о том, что они должны соблюдать закон и не препятствовать операциям ливийской береговой охраны.

Глава Евросовета отметил еще один компромисс - франко-итальянское предложение о контролируемых центрах на территории ЕС в странах, которые согласны их построить.

"Все меры в контексте этих центров, включая перемещение и расселение, будут приниматься на добровольной основе", - подчеркнул Д.Туск.

Председатель Евросовета отметил как не менее важные среди принятых договоренностей по миграции решения о начале финансирования следующего транша для Турции и взноса государств-членов ЕС в 500 млн евро в целевой фонд Евросоюза для Африки.