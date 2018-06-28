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Кто и за какие заслуги удостоен чести быть на Республиканской доске почета? Репортаж СТВ
Новости Беларуси. В Минске 29 июня торжественно открыли обновленную Республиканскую доску почета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На ней – предприятия, которые в 2017 году достигли выдающихся показателей в сфере социально-экономического развития и по экономии ресурсов. Это предусматривает Указ Президента. Кто же попал в число победителей, и за какие заслуги?
Визитная карточка Октябрьской площади. О Дворце республике едва ли кто-то не слышал. Но сегодня учреждение, единственное среди канцплощадок в Беларуси, не только проводит, но и выступает организатором концертов.
Петр Волков, директор Дворца Республики:
Дворец Республики – учреждение стабильное финансово. Ежегодно площадка получает внушительную чистую прибыль. Однако в приоритете – забота о зрителях. Так, учреждение специально к Чемпионату мира по футболу открыло фанзону. Ее каждый день посещает почти 500 человек.
Максим Приходовский, заместитель директора Дворца Республики:
Дворец Республики – лишь одно из учреждений, которое одержало победу в Республиканском соревновании по итогам работы за 2017 год. Лучших из лучших (а всего победителей 64) чествовали 29 июня.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Среди лучших – промышленные гиганты, учреждения образования, торговли, транспорта, здравоохранения. А также других сфер экономики. Две трети победителей достигли лучших показателей в сфере социально-экономического развития. Остальные отмечены за экономию ресурсов.
Юрий Шарый, председатель Жодинского городского исполнительного комитета:
Номинанты представляют почти все виды экономической деятельности. Во многом благодаря им в Беларуси в 2017 году достигнут значительный рост промышленности.
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Новости Беларуси. В Минске 29 июня торжественно открыли обновленную Республиканскую доску почета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На ней –...
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