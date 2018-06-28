ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кто и за какие заслуги удостоен чести быть на Республиканской доске почета? Репортаж СТВ

29.06.2018 21:44 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В Минске 29 июня торжественно открыли обновленную Республиканскую доску почета,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто и за какие заслуги удостоен чести быть на Республиканской доске почета? Репортаж СТВ

На ней – предприятия, которые в 2017 году достигли выдающихся показателей в сфере социально-экономического развития и по экономии ресурсов. Это предусматривает Указ Президента. Кто же попал в число победителей, и за какие заслуги?

Кто и за какие заслуги удостоен чести быть на Республиканской доске почета? Репортаж СТВ

Визитная карточка Октябрьской площади. О Дворце республике едва ли кто-то не слышал. Но сегодня учреждение, единственное среди канцплощадок в Беларуси, не только проводит, но и выступает организатором концертов.

Кто и за какие заслуги удостоен чести быть на Республиканской доске почета? Репортаж СТВ

Петр Волков, директор Дворца Республики:
Постоянно нужно работать на острие, иначе ничего не получится. Нужно постоянно модернизироваться, в течение 10 лет у нас было две модернизации всего светового оборудования.

Кто и за какие заслуги удостоен чести быть на Республиканской доске почета? Репортаж СТВ

Дворец Республики – учреждение стабильное финансово. Ежегодно площадка получает внушительную чистую прибыль. Однако в приоритете – забота о зрителях. Так, учреждение специально к Чемпионату мира по футболу открыло фанзону. Ее каждый день посещает почти 500 человек.

Кто и за какие заслуги удостоен чести быть на Республиканской доске почета? Репортаж СТВ

Кто и за какие заслуги удостоен чести быть на Республиканской доске почета? Репортаж СТВ

Максим Приходовский, заместитель директора Дворца Республики:
Мы очень надеемся, что на II Европейские игры мы организуем нечто подобное, возможно, более масштабное.

Кто и за какие заслуги удостоен чести быть на Республиканской доске почета? Репортаж СТВ

Дворец Республики – лишь одно из учреждений, которое одержало победу в Республиканском соревновании по итогам работы за 2017 год. Лучших из лучших (а всего победителей 64) чествовали 29 июня.

Кто и за какие заслуги удостоен чести быть на Республиканской доске почета? Репортаж СТВ

Дмитрий Боярович, СТВ:
Подстать торжественной церемонии открытия обновленной Доски почета была погода. По-летнему теплая, идеальная – она вторила таким же идеальным достижениям предприятий, которые удостоились быть отмеченными.

Кто и за какие заслуги удостоен чести быть на Республиканской доске почета? Репортаж СТВ

Среди лучших – промышленные гиганты, учреждения образования, торговли, транспорта, здравоохранения. А также других сфер экономики. Две трети победителей достигли лучших показателей в сфере социально-экономического развития. Остальные отмечены за экономию ресурсов.

Кто и за какие заслуги удостоен чести быть на Республиканской доске почета? Репортаж СТВ

«Это очень много значит для трудового коллектива»: обновлённую Республиканскую доску Почёта открыли в Минске

Кто и за какие заслуги удостоен чести быть на Республиканской доске почета? Репортаж СТВ

Юрий Шарый, председатель Жодинского городского исполнительного комитета:
Хотел бы высказать слова благодарности нашим людям, нашим руководителям предприятий, организаций города, частному бизнесу. Потому что одной сплоченной командой мы достигли этих результатов. С праздником всех: здоровья, терпения, добра. И только движения вперед.

Кто и за какие заслуги удостоен чести быть на Республиканской доске почета? Репортаж СТВ

Кто и за какие заслуги удостоен чести быть на Республиканской доске почета? Репортаж СТВ

Номинанты представляют почти все виды экономической деятельности. Во многом благодаря им в Беларуси в 2017 году достигнут значительный рост промышленности.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске 29 июня торжественно открыли обновленную Республиканскую доску почета,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На ней –...
 
Новости дня
Новости разные
 
​Производители белорусских продуктов провели фестиваль в Бресте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика