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Семья брата бывшего президента Армении Саргсяна обвиняется в незаконном обогащении и уклонении от декларирования имущества

29.06.2018 21:46 — Разное | Интерфакс  
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Следователи Комитета государственных доходов (КГД) Армении во время обыска в доме племянника бывшего президента республики Сержа Саргсяна - Нарека Саркисяна обнаружили соглашения о вкладах в одном из банков на сумму $6,8 млн.

Как сообщает пресс-служба КГД, соглашения были заключены во второй половине 2017 года братом президента Армении Левоном Саргсяном и его дочерью Ани Саргсян.

В сообщении отмечается, что Л.Саргсян в течение 2017 года был послом по особым поручениям и в соответствии с законом должен был задекларировать имущество и финансовые средства, однако в представленной им и его дочерью декларации не было указано о вкладе в банке.

Кроме того, сын Л.Саргсяна не представил декларацию о доходах и имуществе, а увеличение в течение 2017 года его имущества заметно превышало размер его законных доходов.

В следственном управлении КГД возбуждены уголовные дела по статьям "сокрытие подлежащих декларированию средств" и "незаконное обогащение".

Комитет госдоходов проводил расследование в рамках возбужденных ранее против брата президента Армении уголовных дел "преднамеренное банкротство" и "уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей".

Ранее сообщалось, что основанная Л.Саргсяном компания не выплатила в бюджет республики налоги на сумму около 300 млн драмов ($618 тыс.)

В частности, компания "Джи-Эл-Джи Проект Компани" во время строительства многофункционального здания в центре Еревана в период с 2013 по 2017 год выплатила в госбюджет всего 3 млн 527 тыс драмов, в то время как по результатам финансовых отчетов компания должна была выплатить около 147 млн драмов.

Согласно сообщению, сумма не была выплачена, после чего компания преднамеренно обанкротилась. Кроме того, компания скрыла налоговые выплаты за первый квартал 2016 года в размере 140 млн драмов, отметили в комитете.

"40% акций "Джи-Эл-Джи Проект Компани" принадлежат благотворительному фонду "Пюник", основателем и директором которого является Левон Азатович Саргсян. Его сын - Нарек Саргсян - является держателем 20% акций. Фонд был зарегистрирован по адресу действующей в Ереване церкви", - отметили в комитете государственных доходов.

Между тем, в пятницу пресс-служба Комитета госдоходов сообщили, что по данным уголовным делам в госбюджет восстановлено 800 млн драмов ($1 млн 650 тыс).

28 июня суд в Ереване арестовал на два месяца бывшего первого заместителя начальника Службы госохраны, начальника охраны С.Саргсяна генерал-майора Вачагана Казаряна.

Он обвиняется в незаконном обогащении.

В.Казарян стал первым человеком, обвиненным в Армении по этой статье. Поправки в УК республики, в результате чего появилась статья "о незаконном обогащении", были приняты в 2017 году.

 
 
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Следователи Комитета государственных доходов (КГД) Армении во время обыска в доме племянника бывшего президента республики Сержа Саргсяна - Нарека Саркисяна...
 
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