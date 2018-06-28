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Лукашенко подписал указы о присвоении генеральских званий
Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июня подписал указы о присвоении генеральских званий, сообщили в пресс-службе главы государства.
Очередное воинское звание генерал-майора присвоено полковникам Александру Науменко, Андрею Федину и Александру Панферову.
Полковникам милиции Ивану Кубракову и Александру Астрейко присвоено очередное специальное звание генерал-майора милиции.
Начальнику Гродненской региональной таможни Андрею Ковальчуку присвоено персональное звание государственного советника таможенной службы III ранга.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июня подписал указы о присвоении генеральских званий, сообщили в пресс-службе главы государства. Очередное воинское...
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