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С 1 июля для ввоза авто из-за пределов ЕАЭС понадобится новый документ

29.06.2018 22:09 — Разное | UDF  
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С 1 июля 2018 года белорусам, которые собираются ввезти в страну автомобиль из-за пределов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) понадобится свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства. Об этом предупреждают в Государственном комитете по стандартизации.

Необходимость данного документа вводится ва соответствии с техрегламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», действующим с 2015 года. Свидетельство о безопасности конструкции подтверждает, что единичные транспортные средства, в том числе ввозимые на территорию ЕАЭС физическими лицами для собственных нужд, соответствуют требованиям этого техрегламента, пишет telegraf.by.

Эта норма применяется во всех государствах-членах ЕАЭС, отметили в Госстандарте. Получить документ можно в аккредитованных испытательных лабораториях, включенных в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) ЕАЭС: ООО «Центромаш», испытательный центр «Белавтосертика», НТЦ «Республиканский полигон для испытаний мобильных машин».

 
 
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С 1 июля 2018 года белорусам понадобится свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства.
 
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