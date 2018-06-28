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С 1 июля для ввоза авто из-за пределов ЕАЭС понадобится новый документ
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Необходимость данного документа вводится ва соответствии с техрегламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», действующим с 2015 года. Свидетельство о безопасности конструкции подтверждает, что единичные транспортные средства, в том числе ввозимые на территорию ЕАЭС физическими лицами для собственных нужд, соответствуют требованиям этого техрегламента, пишет
Эта норма применяется во всех государствах-членах ЕАЭС, отметили в Госстандарте. Получить документ можно в аккредитованных испытательных лабораториях, включенных в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) ЕАЭС: ООО «Центромаш», испытательный центр «Белавтосертика», НТЦ «Республиканский полигон для испытаний мобильных машин».
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С 1 июля 2018 года белорусам понадобится свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства.
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