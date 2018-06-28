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Лукашенко провел переговоры с президентами Австрии и Германии
29.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июня провел в Минске переговоры с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Главы государств обсудили вопросы безопасности и Минские соглашения, передает
В беседе с главой Австрии Лукашенко отметил, что Беларусь заинтересована в сотрудничестве с европейским государством по обеспечению безопасности в регионе. Президент добавил, что белорусская сторона выступает за присутствие австрийской делегации на Минской конференции по безопасности, которая состоится осенью.
Также Лукашенко пригласил Ван дер Беллена посетить II
Александр Лукашенко провел переговоры и с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером
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Главы государств обсудили вопросы безопасности и Минские соглашения по ситуации на юго-востоке Украины.
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