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Лукашенко провел переговоры с президентами Австрии и Германии

29.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июня провел в Минске переговоры с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Главы государств обсудили вопросы безопасности и Минские соглашения, передает БЕЛТА.

В беседе с главой Австрии Лукашенко отметил, что Беларусь заинтересована в сотрудничестве с европейским государством по обеспечению безопасности в регионе. Президент добавил, что белорусская сторона выступает за присутствие австрийской делегации на Минской конференции по безопасности, которая состоится осенью.

Также Лукашенко пригласил Ван дер Беллена посетить II Европейские игры, которые пройдут в Беларуси в 2019 году.

«Мы бы очень хотели, чтобы лучшие ваши спортсмены были широко представлены на них. Пользуясь случаем, я бы хотел пригласить и вас посетить эти игры», – сказал президент.

Александр Лукашенко провел переговоры и с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Белорусский лидер отметил, что Минск благодарен Берлину за вклад в нормализацию отношений с Евросоюзом.

«Вы не в первый раз в Минске и во Дворце Независимости. «Нормандская четверка» — это в том числе и ваше детище. И было бы неправильным, если бы я не поблагодарил за тот огромный вклад, который вы внесли в нормализацию отношений между Евросоюзом и Беларусью. Мы вам за это очень благодарны. Мы это помним, тем более что все, о чем мы говорили тогда с Ангелой Меркель, то, о чем она мне говорила, мы со своей стороны все реализовали», – заявил Лукашенко.

 



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Теги: Минск
 
 
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Главы государств обсудили вопросы безопасности и Минские соглашения по ситуации на юго-востоке Украины.
 
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