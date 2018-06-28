Лукашенко провел переговоры с президентами Австрии и Германии

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июня провел в Минске переговоры с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Главы государств обсудили вопросы безопасности и Минские соглашения, передает БЕЛТА .

В беседе с главой Австрии Лукашенко отметил, что Беларусь заинтересована в сотрудничестве с европейским государством по обеспечению безопасности в регионе. Президент добавил, что белорусская сторона выступает за присутствие австрийской делегации на Минской конференции по безопасности, которая состоится осенью.

Также Лукашенко пригласил Ван дер Беллена посетить II Европейские игры , которые пройдут в Беларуси в 2019 году.

«Мы бы очень хотели, чтобы лучшие ваши спортсмены были широко представлены на них. Пользуясь случаем, я бы хотел пригласить и вас посетить эти игры», – сказал президент.

Александр Лукашенко провел переговоры и с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером . Белорусский лидер отметил, что Минск благодарен Берлину за вклад в нормализацию отношений с Евросоюзом.