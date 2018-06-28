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Беларусь и Австрия готовы сотрудничать в сфере обеспечения безопасности

29.06.2018 22:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь и Австрия готовы сотрудничать в сфере обеспечения безопасности в регионе. Александр Лукашенко встретился 29 июня с президентом Австрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Австрия готовы сотрудничать в сфере обеспечения безопасности

Александр Вандер Беллен в должности с 2017 года. Как подчеркнул наш Президент, у двух стран есть много общего, в том числе совместные проекты. Но диалог можно и нужно развивать. Причем, не только в торговле, но и в других сферах.

Так, к примеру, на II Европейских играх, которые в 2019 году будет принимать Беларусь, очень ждут австрийских спортсменов. В свою очередь на развитие диалога настроены и партнеры. В конце мая в ходе телефонного разговора Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц пригласил нашего Президента посетить эту страну.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Позвольте поблагодарить вас за Австрию, которая всегда к нам относилась с большим вниманием, всегда нас поддерживала в трудную минуту и сыграла огромную роль в нормализации отношений Беларуси с Евросоюзом.

Мы поддерживали тесные отношения с нынешним канцлером Австрии. В ближайшее время мы встретимся с руководством Австрии в Вене. Мы готовим такое мероприятие, такую встречу. Хотим, чтобы это была продуктивная встреча. Мы всегда рады видеть вас – руководство Австрии – в Беларуси. У на есть много общего, особенно в экономике, много общих проектов. Я думаю, что в связи с вашим визитом в Беларусь, мы способны расширить сотрудничество между Австрией и Беларусью. Ваша страна играет значительную роль в укреплении безопасности Европы и мне бы очень хотелось, чтобы осенью 2018 года на Минской конференции по безопасности в нашем регионе присутствовали ваши люди. Мы хотели бы, чтобы мы имели солидный диалог по развитию процесса обеспечения безопасности в нашем регионе.

В 2019 году мы принимаем II Европейские игры, мы бы очень хотели, чтобы ваши спортсмены были широко представлены на этой олимпиаде. А также, пользуясь случаем, я хотел бы пригласить и вас – посетить эти игры. Я думаю, кроме спорта, мы нашли бы здесь занятия общие на пользу Беларуси и Австрии.

Беларусь и Австрия готовы сотрудничать в сфере обеспечения безопасности

Александр Ван дер Беллен, федеральный президент Австрийской Республики:
Я бы хотел поблагодарить вас. Для меня очень важен гостеприимный прием здесь – в Минске. Нас в Австрии очень волнует то, насколько место памяти в Тростенце выпало из общеевропейской политики памяти, а ведь значение этого место очень велико. И это нельзя недооценивать.

Беларусь и Австрия готовы сотрудничать в сфере обеспечения безопасности

Дипотношениям двух стран более 25 лет. Для нас Австрия – перспективный торговый и инвестиционный партнер. По итогам 2017 года товарооборот составил 177 миллионов долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь и Австрия готовы сотрудничать в сфере обеспечения безопасности в регионе. Александр Лукашенко встретился 29 июня с президентом Австрии,...
 
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