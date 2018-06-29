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Турнир по силовому экстриму, гала-концерт и праздничный салют: более 30 площадок столицы готовы встретить гостей в День Независимости
Новости Беларуси. Масштабный военный парад у стелы «Минск – город герой» стартует в 10:00, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его дополнит авиа-шоу и театрализованный эпизод «Мой родны кут». Вечером же тысячи белорусов споют гимн вместе. У Дворца спорта весь день будет проходить праздничная ярмарка, ну а в обед здесь состоится турнир по силовому экстриму. В Верхнем городе минчан ждет праздничный концерт и кульминация торжеств акция – «Споем гимн вместе» и салют в 30 залпов – ровно в 23.00.
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Турнир по силовому экстриму, гала-концерт и праздничный салют: более 30 площадок столицы готовы встретить гостей в День Независимости
Новости Беларуси. Масштабный военный парад у стелы «Минск – город герой» стартует в 10:00, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Сначала конфликтовали,...
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