ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Турнир по силовому экстриму, гала-концерт и праздничный салют: более 30 площадок столицы готовы встретить гостей в День Независимости

29.06.2018 23:21 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Масштабный военный парад у стелы «Минск – город герой» стартует в 10:00, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турнир по силовому экстриму, гала-концерт и праздничный салют: более 30 площадок столицы готовы встретить гостей в День Независимости

«Сначала конфликтовали, потом перезнакомились»: как готовится к параду 3 июля единственная женская колонна

Его дополнит авиа-шоу и театрализованный эпизод «Мой родны кут». Вечером же тысячи белорусов споют гимн вместе. У Дворца спорта весь день будет проходить праздничная ярмарка, ну а в обед здесь состоится турнир по силовому экстриму. В Верхнем городе минчан ждет праздничный концерт и кульминация торжеств акция – «Споем гимн вместе» и салют в 30 залпов – ровно в 23.00.

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Масштабный военный парад у стелы «Минск – город герой» стартует в 10:00, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Сначала конфликтовали,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В связи с переносом рабочих дней городские поликлиники в понедельник будут работать по графику субботнего дня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика