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В связи с переносом рабочих дней городские поликлиники в понедельник будут работать по графику субботнего дня
Новости Беларуси. В связи с переносом рабочих дней изменится график работы поликлиник и больниц, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Городские поликлиники в понедельник будут работать по графику субботнего дня, во вторник—праздничного, а седьмого июля — рабочего. В выходные и праздничные дни работа приемных отделений больниц, травмпунктов, отделений интенсивной терапии и реанимации будет усилена.
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В связи с переносом рабочих дней городские поликлиники в понедельник будут работать по графику субботнего дня
Новости Беларуси. В связи с переносом рабочих дней изменится график работы поликлиник и больниц, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Городские...
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