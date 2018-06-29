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В связи с переносом рабочих дней городские поликлиники в понедельник будут работать по графику субботнего дня

29.06.2018 23:14 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В связи с переносом рабочих дней изменится график работы поликлиник и больниц, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В связи с переносом рабочих дней городские поликлиники в понедельник будут работать по графику субботнего дня

Городские поликлиники в понедельник будут работать по графику субботнего дня, во вторник—праздничного, а седьмого июля — рабочего. В выходные и праздничные дни работа приемных отделений больниц, травмпунктов, отделений интенсивной терапии и реанимации будет усилена.

 
 
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Новости Беларуси. В связи с переносом рабочих дней изменится график работы поликлиник и больниц, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Городские...
 
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