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Лучший бомбардир чемпионата России был арестован испанской полицией за избиение жены

29.06.2018 22:14 — Разное | Tut.by  
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Полузащитник «Спартака» и сборной Голландии Куинси Промес оказался вовлечен в скандал во время своего отпуска на Ибице.


Куинси Промес. Фото: rfpl.org

26-летний хавбек был задержан испанской полицией за избиение своей жены, утверждает журналист Йохан Дерксен. По его данным, пострадали в том числе посторонние люди, попытавшиеся успокоить футболиста.

Сообщается, что вместе с Промесом в тот вечер также отдыхал еще один голландский футболист Уэсли Снейдер, который, впрочем, к потасовке не имеет никакого отношения и на тот момент уже уехал.

Куинси Промес выступает за московский «Спартак» с 2014 года и является самым результативным легионером в истории клуба. Вместе со «Спартаком» выиграл золото чемпионата России (2017) и Кубок России (2017).

В ушедшем сезоне Куинси Промес с 15 голами стал лучшим бомбардиром премьер-лиги чемпионата России.

Лучший футболист России в 2017 году.

Самый ценный футболист российской премьер-лиги по версии championat.com в сезонах 2016/17 и 2017/18.

Супруга Промеса — Джейми. С ней он познакомился в 18-летнем возрасте. У пары трое детей — дочери Алани и Алия и сын Ноакин.

 
 
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Полузащитник "Спартака" и сборной Голландии Куинси Промес оказался вовлечен в скандал во время своего отпуска на Ибице.
 
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