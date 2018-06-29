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Лучший бомбардир чемпионата России был арестован испанской полицией за избиение жены
Полузащитник «Спартака» и сборной Голландии Куинси Промес оказался вовлечен в скандал во время своего отпуска на Ибице.
26-летний хавбек был задержан испанской полицией за избиение своей жены,
Сообщается, что вместе с Промесом в тот вечер также отдыхал еще один голландский футболист Уэсли Снейдер, который, впрочем, к потасовке не имеет никакого отношения и на тот момент уже уехал.
Куинси Промес выступает за московский «Спартак» с 2014 года и является самым результативным легионером в истории клуба. Вместе со «Спартаком» выиграл золото чемпионата России (2017) и Кубок России (2017).
В ушедшем сезоне Куинси Промес с 15 голами стал лучшим бомбардиром премьер-лиги чемпионата России.
Лучший футболист России в 2017 году.
Самый ценный футболист российской премьер-лиги по версии
Супруга Промеса — Джейми. С ней он познакомился в 18-летнем возрасте. У пары трое детей — дочери Алани и Алия и сын Ноакин.
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Полузащитник "Спартака" и сборной Голландии Куинси Промес оказался вовлечен в скандал во время своего отпуска на Ибице.
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