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Марадона заплатит 10 тысяч долларов за имя автора информации о его смерти

29.06.2018 22:24 — Разное | Партизан  
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Знаменитый футболист намерен выяснить, кто запустил данную новость в соцсетях.

Марадона на матче ЧМ-2018         © sports.ru
 
Бывший форвард сборной Аргентины Диего Марадона пообещал вознаграждение в размере 300 тысяч песо (10 800 долларов) тому, кто поможет в поисках создателей аудиозаписей с информацией о его смерти.

После матча чемпионата мира-2018 между сборными Аргентины и Нигерии (2:1) 57-летнему экс-футболисту потребовалась помощь медиков, но в итоге он избежал госпитализации, а его состояние стабилизировалось. Тем не менее, в социальных сетях начали появяться фейковые аудиозаписии, согласно которым Марадона скончался от инфаркта.

“Я уже сообщил, что мы заплатим 300 тысяч песо тому, кто предоставит достоверную информацию об авторе этих записей. Порой сложно добраться до истины в таких вопросах, но это все равно реально”, – заявил адвокат звезды футбола Матиас Морла, пишет Беларуская праўда.


 
Теги: Новости
 
 
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Знаменитый футболист намерен выяснить, кто запустил данную новость в соцсетях.
 
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