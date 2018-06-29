Лукашенко поблагодарил Германию за огромный вклад в нормализацию отношений Беларуси и ЕС





Александр Лукашенко отметил, что федерального президента Германии хорошо знают в Беларуси и его сегодняшний приезд в Минск будет иметь очень серьезный, положительный резонанс в белорусском обществе.

«И дело не столько в политическом, сколько в моральном, этическом аспекте», — выразил мнение белорусский лидер. «Вы не в первый раз в Минске и во Дворце независимости, — подчеркнул он. — „Нормандская четверка“ это в том числе и ваше детище. И было бы неправильным, если бы я не поблагодарил за тот огромный вклад, который вы внесли в нормализацию отношений между Евросоюзом и Беларусью. Мы вам за это очень благодарны. Мы это помним, тем более что все, о чем мы говорили тогда с Ангелой Меркель (канцлер Германии. — прим. БЕЛТА), то, о чем она мне говорила, мы со своей стороны все реализовали».

Александр Лукашенко передал Ангеле Меркель самые лучшие пожелания от белорусского народа.



