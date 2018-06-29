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Лукашенко поблагодарил Германию за огромный вклад в нормализацию отношений Беларуси и ЕС
Александр Лукашенко поблагодарил Германию за огромный вклад в нормализацию отношений Беларуси и ЕС. Об этом он сказал сегодня во время встречи с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером во Дворце независимости, передает корреспондент БЕЛТА.
Александр Лукашенко отметил, что федерального президента Германии хорошо знают в Беларуси и его сегодняшний приезд в Минск будет иметь очень серьезный, положительный резонанс в белорусском обществе.
Напомним, с
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Александр Лукашенко поблагодарил Германию за огромный вклад в нормализацию отношений Беларуси и ЕС. Об этом он сказал сегодня во время встречи с федеральным...
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