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Лукашенко поблагодарил Германию за огромный вклад в нормализацию отношений Беларуси и ЕС

29.06.2018 21:58 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко поблагодарил Германию за огромный вклад в нормализацию отношений Беларуси и ЕС. Об этом он сказал сегодня во время встречи с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером во Дворце независимости, передает корреспондент БЕЛТА.


Александр Лукашенко отметил, что федерального президента Германии хорошо знают в Беларуси и его сегодняшний приезд в Минск будет иметь очень серьезный, положительный резонанс в белорусском обществе.

 «И дело не столько в политическом, сколько в моральном, этическом аспекте», — выразил мнение белорусский лидер. «Вы не в первый раз в Минске и во Дворце независимости, — подчеркнул он. — „Нормандская четверка“ это в том числе и ваше детище. И было бы неправильным, если бы я не поблагодарил за тот огромный вклад, который вы внесли в нормализацию отношений между Евросоюзом и Беларусью. Мы вам за это очень благодарны. Мы это помним, тем более что все, о чем мы говорили тогда с Ангелой Меркель (канцлер Германии. — прим. БЕЛТА), то, о чем она мне говорила, мы со своей стороны все реализовали».

 Александр Лукашенко передал Ангеле Меркель самые лучшие пожелания от белорусского народа.


 

Напомним, сегодня Лукашенко с президентами Германии и Австрии открыл мемориал в Благовщине.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко поблагодарил Германию за огромный вклад в нормализацию отношений Беларуси и ЕС. Об этом он сказал сегодня во время встречи с федеральным...
 
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