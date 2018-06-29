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В Орше тренировались подавлять бунт в колонии?

29.06.2018 21:41 — Разное | Партизан  
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26 июня у исправительной колонии №8 в Орше прохожие могли наблюдать пугающее действие: к ней примчалось множество спецтехники и силовиков

Примерно в 12:00 по улице Ленина к колонии приблизился бронетранспортер, который сопровождал автомобиль Госавтоинспекции. Когда он доехал до ИК-8, то в то в ней включили сигнал тревоги.

Также в окрестностях колонии очевидцы заметили не менее пяти машин с военнослужащими внутренних войск в экипировке для подавления массовых беспорядков — со щитами и в касках. Часть этих машин с солдатами ВВ въехала на территорию ИК-8, часть осталась за забором, сообщает местный сайт orsha.eu.

Также неподалеку дежурили пожарные автоцистерны с надписями «Витебск» и автомобиль скорой медицинской помощи.


Как утверждает интернет-издание, таким образом в колонии проводились учения. При этом население окрестных домов о подобных маневрах никто не предупреждал.


 
Теги: Витебск
 
 
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26 июня у исправительной колонии №8 в Орше прохожие могли наблюдать пугающее действие: к ней примчалось множество спецтехники и силовиков
 
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