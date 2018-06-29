Как увековечили цитату Лукашенко о будущем белорусского льна



Фото: president.gov.by

Фото цитаты главы государства о будущем белорусского льна на своей странице вразместил зампредседателя Белорусского Независимого профсоюза— написал профсоюзный лидер.В комментариях к фото отозвался филолог и политикФото цитаты опубликовал известный предприниматель. На своей странице вон высказался крайне эмоционально:Напомним, что последние годы руководитель страны требует возродить былую славу белорусского льна, но получается пока не очень.