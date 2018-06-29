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Как увековечили цитату Лукашенко о будущем белорусского льна
Фото: president.gov.by
Фото цитаты главы государства о будущем белорусского льна на своей странице в
«Год 2018. Актовый зал Оршанского льнокомбината. У меня все. Я потрясен», — написал профсоюзный лидер.
В комментариях к фото отозвался филолог и политик Винцук Вечерко:
— Эх, маладзёж. Гэта ж толькі пачатак. Вялікі Правадыр таварыш Кім Ір Сэн, Вялікі Кіраўнік таварыш Кім Чэн Ір і Новая Зорка таварыш Кім Чэн Ын усюды, дзе бывалі (бываюць), кіравалі (кіруюць) працэсам на месцы — будзь гэта ракетны пульт ці радзільны дом. І іхныя каштоўныя выказваньні на тэму амаль адразу навечна вывешваюцца ў адпаведнай установе. Нам яшчэ расьці і расьці.
Фото цитаты опубликовал известный предприниматель Виктор Горбачев. На своей странице в
— Шел 2018. Понимаете? Не 1812, а 2018! И все это на полном серьезе. По-настоящему. Сегодня. Сейчас. И в нашей стране. Среди нас. Перед глазами. Даже пощупать можно.
Перед нами актовый зал Оршанского льнокомбината. Прям не вериться. Какое стыдобище! Вот только вчитайтесь и вдумайтесь в это высказывание. Вы что-нить поняли? Лен будет! И не просто будет. В будущем. Обязательно. Но, при условии. Если будет среди нас слаженность и понимание. Не знаю, чего — но должно быть. И тогда — льну быть! И не просто быть — во веки веков. Это сказал сам! А если сказал сам — то это на всеобщее обозрение. Высечь! Вбить! Вкрапить! Вырезать! Застолбить!
Напомним, что последние годы руководитель страны требует возродить былую славу белорусского льна, но получается пока не очень.
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Лидеры мнений отреагировали на оформление актового зала Оршанского льнокомбината.
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