В Молодечно после столкновения легковушку отбросило на пешехода



Фото Дануты Закревской

29 июня в Молодечно «Фольксваген» врезался в «Мицубиши», который от удара вылетел на тротуар и сбил женщину, сообщаетАвария произошла утром на пересечении улиц Великий Гостинец и Богдана Хмельницкого произошла 29 июня в 9.00.Как рассказали kraj.by в Молодечненском ГАИ, водитель «Фольксвагена» не уступил дорогу двигавшемуся прямо во встречном направлении «Мицубиши Каризма».В результате столкновения вторая легковушка съехала на тротуар и сбила светофор. После чего автомобиль совершил наезд на женщину 1938 года рождения, стоявшую на тротуаре. Сейчас она находится в больнице с предварительным диагнозом «перелом предплечья».По факту аварии проводится проверка.