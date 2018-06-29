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В Молодечно после столкновения легковушку отбросило на пешехода

29.06.2018 22:19 — Разное | UDF  
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Фото Дануты Закревской
Женщину 1938 года рождения госпитализировали.

29 июня в Молодечно «Фольксваген» врезался в «Мицубиши», который от удара вылетел на тротуар и сбил женщину, сообщает kraj.by.

Авария произошла утром на пересечении улиц Великий Гостинец и Богдана Хмельницкого произошла 29 июня в 9.00.

Как рассказали kraj.by в Молодечненском ГАИ, водитель «Фольксвагена» не уступил дорогу двигавшемуся прямо во встречном направлении «Мицубиши Каризма».

В результате столкновения вторая легковушка съехала на тротуар и сбила светофор. После чего автомобиль совершил наезд на женщину 1938 года рождения, стоявшую на тротуаре. Сейчас она находится в больнице с предварительным диагнозом «перелом предплечья».

По факту аварии проводится проверка.

 
 
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Женщину 1938 года рождения госпитализировали.
 
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