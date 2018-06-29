Рекордное число россиян готово к уличным протестам



В Кремле утверждают, что Путина не волнует падение его рейтингов. Фото Yuri Kadobnov/AFP/Getty Images

Россия протестная





Непопулярный президент





«Чуда не произошло»





Планами повысить пенсионный возраст недовольны 80% россиян, следует из последнего опроса фонда «Общественное мнение». Причем половина из них сказали, что повышение пенсионного возраста недопустимо в принципе.39% из тех, кто отрицательно относится к реформе, аргументировали свой ответ тем, что «при повышении пенсионного возраста многие не доживут до пенсии, а пенсионные накопления пропадут».Многие готовы выразить свое недовольство пенсионной реформой на улице. 43% опрошенных сказали, что если в ближайшее время состоятся митинги протеста против пенсионной реформы они скорее примут в них участие.Больше всех готовы протестовать те, кому сейчас от 46-ти до 60 лет (57% опрошенных) и сельское население.Протестные настроения в России в целом превысили даже уровень 2011 года, когда проходили массовые митинги против фальсификаций на выборах Госдумы.Если в ходе последнего исследования 31% опрошенных заявили, что лично примут участие в ближайшей акции протеста, которая состоится в их городе (без уточнения повода для него).В 2011 году о готовности выйти на митинг говорили только 20% респондентов, а после победы Путина на выборах в 2012 году их доля снизилась до 12%.В воскресенье, 1 июля, в нескольких десятках российских городов пройдут акции против повышения пенсионного возраста. Протесты проводят Конфедерация труда России (КТР), акции анонсировал оппозиционер. В столице митинги собирали партия «Яблоко» и движение «Левый фронт».Акции протеста объявлены в Красноярске, Мурманске, Твери, Новосибирске и еще более чем 10 населенных пунктах. В Москве, Петербурге и других крупных городах, где проходят матчи чемпионата мира по футболу, власти отказались согласовать митинги.Четверть считают, что пенсионный возраст власти решили повышать из-за нехватки денег в бюджете. Государство тратит на «строительство Крыма», на Сирию, Украину, а также на чемпионат мира по футболу, приводят примеры ответов социологи ФОМ. Треть уверена, что в конечном итоге законопроект о повышении пенсионного возраста смягчат.Попытки властей объяснить преимущества более позднего выхода на пенсию и подчеркнутая непричастность Путина к планам правительства пока не имеет эффекта.После объявления о реформе Путин уже потерял 14 процентных пунктов поддержки, следует из опроса ФОМ. 56% респондентов признались, что на их отношение к властям повлияли именно планы повысить пенсионный возраст.Так, за последнюю неделю на вопрос о готовности проголосовать заположительно ответили только 48% россиян. А всего за неделю до объявления о пенсионной реформе за президента были готовы голосовать 62%.Такой низкий уровень поддержки Путина был в 2011 году, хотя остается непобитым антирекорд в 2013-го (тогда электоральная поддержка Путина составила 43%).Для сравнения: пик поддержки пришелся на 2015 год, то есть вскоре после аннексии Крыма. Тогда голосовать за Путина были готовы 74% граждан.Уровень доверия к президенту России также упал до очень низких показателей. На вопрос, доверяют ли они Путину, положительно ответили 27% опрошенных, 34% выбрали вариантОфициально Кремль комментирует пенсионную реформу так, будто бы Путин никак к ней не причастен. Сам президент, отвечая на вопрос о повышении пенсионного возраста на «Прямой линии», говорил, что решение будет принимать правительство.Пресс-секретарь президентаговорил, что ни Путин, ни его администрация не участвуют в обсуждении реформы, поскольку пока у нее нет, и советовал обращаться к правительству.После того, как на прошлой неделе стало известно о том, что планы повышения пенсионного возраста и повышение НДС обрушили рейтинг президента, Песков говорил, что президентсчитает политологПо его словам, в стране разрушеныи вся политическая конструкция базируется именно на популярности Путина.— сказал Галлямов. —По его мнению, есть риск, что вся ненависть и агрессия, которая сейчас направлена против коллективного Запада будет переадресована внутрь страны и перераспределена между основными политическими игроками.сказал Галлямов.отметил политолог, говоря о важности уровня электоральной поддержки Путина для Кремля. Снижение, по его мнению, связано, но и с несбывшимися ожиданиями после выборов.— отметил политолог.Калачев также считает, что снижение не такое критическое, какого можно было бы ожидать в связи с грядущей пенсионной реформой:Политолог назвал большой политической ошибкой попытку Путина отстраниться от реформы.— заявил Калачев. Он убежден, что у президента остается возможность спасти ситуацию и вмешаться в реформу: предложив ее смягчение.Это вкупе с победой Россией над Испанией, который пройдет 1 июля, и удачной встречей с американским президентом15 июля может вернуть рейтинг на прежний уровень, пошутил КалачевОпрос ФОМ проведен 23-24 июня, в 104 населенных пунктах, в 53 регионах. В нем приняли участие 1500 респондентов.