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Рекордное число россиян готово к уличным протестам
В Кремле утверждают, что Путина не волнует падение его рейтингов. Фото Yuri Kadobnov/AFP/Getty Images
Планами повысить пенсионный возраст недовольны 80% россиян, следует из последнего опроса фонда «Общественное мнение». Причем половина из них сказали, что повышение пенсионного возраста недопустимо в принципе.
39% из тех, кто отрицательно относится к реформе, аргументировали свой ответ тем, что «при повышении пенсионного возраста многие не доживут до пенсии, а пенсионные накопления пропадут».
Россия протестная
Многие готовы выразить свое недовольство пенсионной реформой на улице. 43% опрошенных сказали, что если в ближайшее время состоятся митинги протеста против пенсионной реформы они скорее примут в них участие.
Больше всех готовы протестовать те, кому сейчас от 46-ти до 60 лет (57% опрошенных) и сельское население.
Протестные настроения в России в целом превысили даже уровень 2011 года, когда проходили массовые митинги против фальсификаций на выборах Госдумы.
Если в ходе последнего исследования 31% опрошенных заявили, что лично примут участие в ближайшей акции протеста, которая состоится в их городе (без уточнения повода для него).
В 2011 году о готовности выйти на митинг говорили только 20% респондентов, а после победы Путина на выборах в 2012 году их доля снизилась до 12%.
В воскресенье, 1 июля, в нескольких десятках российских городов пройдут акции против повышения пенсионного возраста. Протесты проводят Конфедерация труда России (КТР), акции анонсировал оппозиционер Алексей Навальный. В столице митинги собирали партия «Яблоко» и движение «Левый фронт».
Акции протеста объявлены в Красноярске, Мурманске, Твери, Новосибирске и еще более чем 10 населенных пунктах. В Москве, Петербурге и других крупных городах, где проходят матчи чемпионата мира по футболу, власти отказались согласовать митинги.
Четверть считают, что пенсионный возраст власти решили повышать из-за нехватки денег в бюджете. Государство тратит на «строительство Крыма», на Сирию, Украину, а также на чемпионат мира по футболу, приводят примеры ответов социологи ФОМ. Треть уверена, что в конечном итоге законопроект о повышении пенсионного возраста смягчат.
Непопулярный президент
Попытки властей объяснить преимущества более позднего выхода на пенсию и подчеркнутая непричастность Путина к планам правительства пока не имеет эффекта.
После объявления о реформе Путин уже потерял 14 процентных пунктов поддержки, следует из опроса ФОМ. 56% респондентов признались, что на их отношение к властям повлияли именно планы повысить пенсионный возраст.
Так, за последнюю неделю на вопрос о готовности проголосовать за Владимира Путина положительно ответили только 48% россиян. А всего за неделю до объявления о пенсионной реформе за президента были готовы голосовать 62%.
Такой низкий уровень поддержки Путина был в 2011 году, хотя остается непобитым антирекорд в 2013-го (тогда электоральная поддержка Путина составила 43%).
Для сравнения: пик поддержки пришелся на 2015 год, то есть вскоре после аннексии Крыма. Тогда голосовать за Путина были готовы 74% граждан.
Уровень доверия к президенту России также упал до очень низких показателей. На вопрос, доверяют ли они Путину, положительно ответили 27% опрошенных, 34% выбрали вариант «скорее доверяю».
Официально Кремль комментирует пенсионную реформу так, будто бы Путин никак к ней не причастен. Сам президент, отвечая на вопрос о повышении пенсионного возраста на «Прямой линии», говорил, что решение будет принимать правительство.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что ни Путин, ни его администрация не участвуют в обсуждении реформы, поскольку пока у нее нет «окончательных очертаний», и советовал обращаться к правительству.
После того, как на прошлой неделе стало известно о том, что планы повышения пенсионного возраста и повышение НДС обрушили рейтинг президента, Песков говорил, что президент «никогда не оглядывается на свой рейтинг».
«Чуда не произошло»
— Снижение рейтинга Путина — это очень тревожный симптом. В случае с современной Россией угроза приобретает прямо-таки системообразующий характер, — считает политолог Аббас Галлямов.
По его словам, в стране разрушены «практически все основные институты» и вся политическая конструкция базируется именно на популярности Путина.
— Если эта основа исчезнет, конструкция сложится как карточный домик. Отношения между политическим игроками будут строиться в соответствии с формулой Достоевского «Раз Бога нет, то все дозволено», — сказал Галлямов. — Это будет война всех против всех, примерно так же, как это было в 90-е годы.
По его мнению, есть риск, что вся ненависть и агрессия, которая сейчас направлена против коллективного Запада будет переадресована внутрь страны и перераспределена между основными политическими игроками.
— Нельзя исключать того, что через какое-то время — после того, как люди привыкнут к реформе и она перестанет быть новостью — рейтинг восстановится. Люди не хотят разочаровываться в Путине именно потому что чувствуют, что альтернативой ему является хаос, — сказал Галлямов.
— Рейтинг — не самоцель, это инструмент. Рейтинг Путина — зонтик, под которым вся система живет, — отметил политолог Константин Калачев, говоря о важности уровня электоральной поддержки Путина для Кремля. Снижение, по его мнению, связано «не только с разговорами про пенсионную реформу», но и с несбывшимися ожиданиями после выборов.
— Выборы прошли, чуда не произошло. Хотя и катастрофы никакой не произошло, — отметил политолог.
Калачев также считает, что снижение не такое критическое, какого можно было бы ожидать в связи с грядущей пенсионной реформой: «Вопрос еще в том, ситуативное ли это снижение, или это тенденция». Политолог назвал большой политической ошибкой попытку Путина отстраниться от реформы.
— Комментарии Пескова о том: что Путин не занимается этой темой, ломают образ президента, который знает все, созданный «прямыми линиями» и пресс-конференциями, — заявил Калачев. Он убежден, что у президента остается возможность спасти ситуацию и вмешаться в реформу: предложив ее смягчение.
Это вкупе с победой Россией над Испанией, который пройдет 1 июля, и удачной встречей с американским президентом Дональдом Трампом 15 июля может вернуть рейтинг на прежний уровень, пошутил Калачев
Опрос ФОМ проведен 23-24 июня, в 104 населенных пунктах, в 53 регионах. В нем приняли участие 1500 респондентов.
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После объявления властей о повышении пенсионного возраста треть россиян готовы участвовать в любых протестных митингах.
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